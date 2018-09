Reese Witherspoon otkrila kakva je zapravo vojvotkinja Kate Middleton

Jedna od holivudskih glumica koja je imala čast upoznati i družiti se s vojvotkinjom Kate Middleton bila je Reese Witherspoon. Ona se i danas rado prisjeti tog svečanog događaja koji je potpuno promijenio njezin pogled na kraljevske obitelji

'Tko god me poznaje, zna da sam jutarnji tip pa sam ustala u 4 ujutro i počela raditi frizuru. To je zaista rano, čak i za mene', kazala je Witherspoon, a onda opisala kako je bilo iskustvo upoznati omiljenu vojvotkinju Kate Middleton.

'Ona je tako veličanstvena i zaista izgleda posebno. Vrlo je suosjećajna, društveno obzirna i brižna osoba. Bila je prijateljski raspoložena i to me oduševilo. Divim joj se što je prihvatila tako veliku ulogu koja joj je promijenila život iz temelja. Ne može to svatko, pristati biti pod medijskom opsadom do kraja života. Dobivši titulu vojvotkinje zauvijek je pristala biti na kraljevskoj dužnosti i to je zaista hrabro', zaključila je poznata plavuša i priznala kako bi se voljela ponovno susresti s vojvotkinjom od Cambridgea.