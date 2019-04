Razočarao je mnoge: Rafael Dropulić Rafo ipak se ne vraća na scenu, evo koji je razlog

Pobjednik čak dva domaća reality showa već godinama je daleko od kamera i svjetla pozornica, a obiteljski život i vjera su mu prioriteti. Premda se u posljednje vrijeme pisalo i nagađalo o njegovom povratku na scenu, Rafael Dropulić Rafo to ne planira

Roker iz Ploča, kojeg je čitava Hrvatska obožavala tijekom reality programa u kojem je nastupio prije 16 godina posvetio se obiteljskom životu no ima omiljenu aktivnost. 'Živim na Vrbiku, odem do Trga pa se vratim preko Zrinjevca, ispod pothodnika, Vukovarska i doma. I dobro mi je, zadovoljan sam. Skinuo sam devet kilograma', kroz smijeh je izjavio Rafo.

Mnogi ne razumiju njegovo povlačenje sa scene, pa mu svašta govore.

'Joj budalo jedna, što si sve mogao imati, a ti na kraju sve to ostaviš. Dižeš se ujutro na posao u osam, dolaziš doma u četiri mrtav umoran, što ti je to trebalo, a mogao si svirati okolo, putovati'. Jesam, mogao sam. Mogu još uvijek ako hoću, ali nije mi to - 'to'', poručio je Rafo.