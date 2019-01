Razgovarali smo s Vanjom Černjulom, jednim od najboljih svjetskih direktora fotografije: Kako je zagrebački dečko pokorio Hollywood

Nagrađivani direktor fotografije Vanja Černjul rodom je iz Zagreba, a njegov je rad u svijetu kinematografije itekako cijenjen te je jedan od najtraženijih i najboljih direktora fotografije u Americi, u kojoj živi zadnjih 25 godina. Među ostalim je zaslužan za vizualni identitet serija kao što su '30 Rock' i 'Sestra Jackie', Netflixovih 'Narančasta je nova crna' i 'Marco Polo', kao i HBO-ovih 'Ubi me dosada' i 'The Deuce'. Za tportal je govorio o radu na svjetskim produkcijama, prilagodbi američkom mentalitetu, tome zašto u posljednje vrijeme snima više serija nego filmova te kako se osjeća kad dođe u Hrvatsku

U New York se preselio davne 1995. te je završio Tisch Graduate School of the Arts na NYU i počeo živjeti svoj američki san. Otada je snimio preko 20 dugometražnih filmova i brojne televizijske projekte. Može se pohvaliti nagradom Društva američkih snimatelja ASC (American Society of Cinematographers) za najbolju fotografiju za seriju 'Marco Polo', a i dvjema nominacijama za Emmy za serije '30 Rock' i 'Sestra Jackie' (Nurse Jackie). Potpisuje i kameru u hrvatskim filmovima 'Majka asfalta', 'Majstori' i 'Ćaća' u režiji Dalibora Matanića, a za potonji je osvojio Zlatnu arenu za najbolju kameru na festivalu u Puli 2011. godine.

Već u srednjoj školi znao sam da ću u životu raditi nešto što ima veze s fotografijom, ali sam tek na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu otkrio da će to biti filmska fotografija. U to vrijeme to je izgledalo kao prilično nedokučiv san, kao da odlučite biti rock zvijezda. Moji uzori tada su bili snimatelji Tomislav Pinter i Goran Trbuljak. Tomislav Pinter je iz Zagreba uspio lansirati impresivnu međunarodnu karijeru, a Goran Trbuljak je bio važan hrvatski konceptualni umjetnik koji se filmskom fotografijom počeo baviti tek kasnije.

Hrvatska kinematografija je sredinom devedesetih bila na svojoj najnižoj točki i nisam imao interesa sudjelovati u filmovima koji su se tada proizvodili. Rat je bio završen i umjesto nekog novog optimizma atmosfera u zemlji bila je sve mračnija i mračnija. Shvatio sam da ako se želim razvijati kao filmski snimatelj, moram to započeti negdje drugdje. Zahvaljujući ljudima koji su uložili puno energije i pomogli novim generacijama autora da što brže dođu do svojih prvih filmova imali smo prije nekoliko godina novu renesansu hrvatskog filma. Danas mladi filmaši imaju razloga vjerovati i ulagati u hrvatsku kinematografiju.

Kao i svaka druga industrija, i filmska se bazira na kontaktima i poznanstvima. Talent i trud su svakako važni, ali ne možete napredovati dok ne izgradite mrežu ljudi koji računaju na vas. To je nešto što se u sredini u kojoj odrastete dogodi spontano, ali u novoj sredini to je dugotrajan i težak proces. Snimanje filma je timski posao i bitna kvaliteta je sposobnost funkcioniranja u grupi te komunikacija sa suradnicima. Za sebe bih mogao reći onu poznatu rečenicu: 'Trebalo mi je 15 godina da postignem uspjeh preko noći.'

Nisam siguran da sam se uklopio u američki mentalitet jer i danas otkrivam ključne kulturne reference za američku kulturu. Razlika između država Vermont i Nebraska jednako je velika kao i razlika između Švedske i Rumunjske. Problem je u tome da smo mi u Europi od rođenja bombardirani dijelom američke kulture koji je namijenjen za izvoz, tako da imamo neku iluziju da znamo nešto o Amerima. Jako je teško potpuno razumjeti kulturu u kojoj niste odrasli, ali vjerujem da jedino oni koji to pokušaju i ulože neki trud imaju šansu da shvate svoju vlastitu kulturu. U New Yorku živim već dvadeset i pet godina i osjećam da sam doma. To je kozmopolitska sredina u kojoj je u upotrebi oko osamsto svjetskih jezika te u kojoj je vrlo lako biti došljak. New York je više svjetski nego američki grad. Mislim da nema takvih gradova u Europi, premda mi neki prijatelji tvrde da Berlin ima sličnu otvorenost.

Tko su po vama najbolji direktori fotografije u svjetskoj kinematografiji?

Od velikog broja nevjerojatno talentiranih direktora fotografije koji su danas aktivni moj apsolutni favorit je Britanac Roger Deakins, čovjek koji je potpisao filmove kao što su 'The Shawshank Redemtption', 'Fargo', 'The Big Lebowski', 'The Man Who Wasn't There', 'Skyfall' i 'Prisoners'. Čovjek je to koji kontinuirano radi s najvećim režiserima današnjice na najrazličitijim žanrovima i uvijek iznova iznenadi svježim i originalnim radom. Uz velike holivudske direktore fotografije, često me iznenade mali filmovi iz europskih kinematografija svojom originalnom i nekonvencionalnom fotografijom. Još uvijek mi je nevjerojatno i to da svaki sjevernoeuropski film savršeno izgleda.

Kako je raditi na velikim produkcijama? Pretpostavljam da su uvjeti odlični, no i da je vrlo naporno...

Što je film veći, to je veća količina ljudi i tehnike koju je potrebno koordinirati da bi se došlo do željenih rezultata. Ključno je imati tim suradnika kojima možete vjerovati jer jednostavno ne možete sve stići sami. Podrška ljudi kojima morate delegirati važne zadatke još je važnija nego u radu na manjim, intimnijim filmovima. Za usporedbu, moj sektor kamere na hrvatskom filmu broji do troje ljudi, a na projektima srednjeg budžeta u američkoj produkciji samo tim za kameru broji od osam do petnaest ljudi.