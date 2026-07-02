Rastanak na setu 'Tajni prošlosti': Kod nas drama tek doseže vrhunac, a glumci u Turskoj odlaze na odmor

I dok domaći gledatelji s napetošću prate kad će Džihan napokon pokazati da je prohodao nakon teškog pada, pokušavaju otkriti tko je zapravo pravi otac male Kader te strepe hoće li se Serhat i Zejnep na kraju ipak vjenčati, u Turskoj je pala zadnja klapa aktualne sezone

Svemu lijepom dođe kraj, pa tako i ovoj turskoj dramskoj uspješnici koja je proteklih mjeseci prikovala gledatelje uz male ekrane. Filmska ekipa službeno je privela kraju snimanje 'Tajni prošlosti', a emotivan rastanak nakon toliko vremena provedenog na setu nikoga nije ostavio ravnodušnim.

Društvene mreže ubrzo su preplavile dirljive fotografije i videozapisi s posljednjeg dana snimanja. Glumci, redatelji i cijela produkcijska ekipa oprostili su se uz suze, čvrste zagrljaje i veliku tortu proslavili završetak ovog televizijskog putovanja.

Izvor: Profimedia / Autor: Profimedia/Nova TV promo, montaža Neven Bučević

Emocije su bile na vrhuncu, a mnogi članovi ekipe nisu skrivali koliko će im nedostajati zajednička druženja i obiteljska atmosfera koja je vladala iza kamera. >> Tajne 'Tajni prošlosti': Ovako zvijezde turske serije provode svoje slobodno vrijeme <<

Preokret na finalu serije Glavne zvijezde serije iskoristile su priliku kako bi se emotivnim porukama zahvalile vjernim obožavateljima na bezuvjetnoj podršci. Premda su se svjetla na setu u Turskoj privremeno ugasila, pred domaćom je publikom još pregršt napetih trenutaka. Inače, turski mediji pišu kako gledatelji trebaju pripremiti maramice, jer će finale sezone donijeti trenutak koji niko nije očekivao.