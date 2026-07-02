PALA ZADNJA KLAPA

Rastanak na setu 'Tajni prošlosti': Kod nas drama tek doseže vrhunac, a glumci u Turskoj odlaze na odmor

D.A.M.

02.07.2026 u 07:39

Serija 'Tajne prošlosti'
Serija 'Tajne prošlosti' Izvor: Promo fotografije / Autor: Nova TV promo
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I dok domaći gledatelji s napetošću prate kad će Džihan napokon pokazati da je prohodao nakon teškog pada, pokušavaju otkriti tko je zapravo pravi otac male Kader te strepe hoće li se Serhat i Zejnep na kraju ipak vjenčati, u Turskoj je pala zadnja klapa aktualne sezone

Svemu lijepom dođe kraj, pa tako i ovoj turskoj dramskoj uspješnici koja je proteklih mjeseci prikovala gledatelje uz male ekrane. Filmska ekipa službeno je privela kraju snimanje 'Tajni prošlosti', a emotivan rastanak nakon toliko vremena provedenog na setu nikoga nije ostavio ravnodušnim.

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Društvene mreže ubrzo su preplavile dirljive fotografije i videozapisi s posljednjeg dana snimanja. Glumci, redatelji i cijela produkcijska ekipa oprostili su se uz suze, čvrste zagrljaje i veliku tortu proslavili završetak ovog televizijskog putovanja.

Izvor: Profimedia / Autor: Profimedia/Nova TV promo, montaža Neven Bučević

Emocije su bile na vrhuncu, a mnogi članovi ekipe nisu skrivali koliko će im nedostajati zajednička druženja i obiteljska atmosfera koja je vladala iza kamera.

>> Tajne 'Tajni prošlosti': Ovako zvijezde turske serije provode svoje slobodno vrijeme <<

Preokret na finalu serije

Glavne zvijezde serije iskoristile su priliku kako bi se emotivnim porukama zahvalile vjernim obožavateljima na bezuvjetnoj podršci. Premda su se svjetla na setu u Turskoj privremeno ugasila, pred domaćom je publikom još pregršt napetih trenutaka. Inače, turski mediji pišu kako gledatelji trebaju pripremiti maramice, jer će finale sezone donijeti trenutak koji niko nije očekivao.

Serija 'Tajne prošlosti'
  • Serija 'Tajne prošlosti'
  • Serija 'Tajne prošlosti'
  • Cemre Baysel
  • Serija 'Tajne prošlosti'
  • Serija 'Tajne prošlosti'
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Serija 'Tajne prošlosti' Izvor: Promo fotografije / Autor: Nova TV promo

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