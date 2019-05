Rafael Dropulić Rafo: 'Ne vidim se u nekoj glazbenoj karijeri jer to zahtijeva mnogo žrtve'

Nakon nedavno održanog koncerta Laudato televizije 'Progledaj srcem' u zagrebačkoj Areni svi su se raspisali o njegovom nastupu, a skromni pjevač priznao je da se zbog toga osjeća prilično neugodno jer je otpjevao samo dvije pjesme. Rafael Dropulić Rafo danas vodi gledanu emisiju 'Blagoslovljen tek', uživa u svojoj svakodnevici, a jednog dana najavio je, možda ode živjeti i izvan grada

'Malo su i mediji napuhali kad su čuli da ću nastupiti na koncertu pa je pisalo da se Rafo vraća na scenu i odmah su mi počeli zvoniti telefoni izdajem li album, onda sam morao odgovarati da niti izdajem album niti se vraćam na glazbenu scenu. Bio je to samo nastup na koncertu i, ako me netko bude zvao na nešto slično, opet ću nastupiti ako budem od volje. Ne bih to zvao nekim povratkom. Bilo bi lijepo baviti se glazbom, ali tek kao hobijem i koliko bi mi dopustilo slobodno vrijeme jer ne bih htio da mi pati obitelj. Ne vidim se u nekoj glazbenoj karijeri jer to zahtijeva mnogo žrtve i nije običan posao od osam do 16 sati. A ja sam više obiteljski tip i draže mi je provoditi vrijeme s obitelji nego biti negdje u kombiju na putovanju. Ali, ako je u pitanju Bog i ako me Bog pozove i ako se počne nešto odvijati u tome smjeru, tko sam ja da kažem Bogu 'ne', kaže Rafo koji sada živi uzoran obiteljski život te ga gledatelji mogu pratiti na Laudato televiziji gdje vodi gledanu emisiju 'Blagoslovljen tek'.

Najdraže mu je, rekao je, kad dođe kući i kad može biti sa suprugom i kćeri.

'Prije nisam bio takav, više sam volio drukčiji život, da sam slobodan i opušten, da se mogu buditi kada hoću, nisam volio da me netko stavlja u neke okvire. To je bilo u skladu s mojim bavljenjem glazbom, jer je to takva vrsta posla. No mojoj osobnosti paše da imam red i to me čini zdravijim u srcu i u glavi. To je jako pozitivno utjecalo na mene. Jako sam zavolio Zagreb, u njemu sam od 15. godine, ali duboko u meni tinja želja da živim u manjoj sredini, gdje vrijeme ne leti ovako brzi. Nedostaje mi u Zagrebu to što vrijeme brzo leti. U Pločama, primjerice, vrijeme stoji i možeš živjeti mirnijim životom. To je jedina želja u mome srcu, ali opet sam rekao: 'Bože, kako ti želiš'. Možda jednog dana odem na neko selo u blizini grada, tko zna', izjavio je.