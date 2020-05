Početkom karantene poput mnogih poznatih, iskoristio je društvene mreže preko kojih je komunicirao s publikom. Otvorio je službeni Facebook profil a broj njegovih pratitelja je sve veći jer publiku uveseljava zanimljivim objavama. Odlučio je ispričati 'crticu' vezanu uz velikog književnika Miroslava Krležu

Nakon te objave glumac je sa svojim pratiteljima podijelio pjesmu koju sam napisao sa svojom životnom družicom Lenkom. 'Sad sam shvatio da je ovo trideseti video. Jao ljudi pa to je stvarno puno. Evo vidim da se ubrzano ukidaju mjere opreza i zaštite i život bi trebao polako da se vrati u normalu. Po vašim praćenjima i komentarima čini se da smo stvorili neko lijepo zajedništvo. Iako znam da ništa na svijetu ne može vjećno trajati, bit će mi se teško rastati od ovih naših druženja. Ali neka nas još malo', poručio je Rade Šerbedžija.

'Moglo bi se pričati o tome koliko me vole ili ne vole ljudi s kojima na ovim našim prostorima živim. Odavno sam se pomirio s činjenicom da se čovek, a naročito onaj koji se bavi umetnošću, ne može baš svima svideti. I da, ako si dosledan nekoj svojoj moralnoj vertikali, to ima svoju visoku cenu. Bilo je vreme kada sam, sredinom sedamdesetih, bio zaista jako popularan, to znači i voljen', izjavio je nedavno za Večernji list.