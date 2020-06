Punih osam godina uživali smo u njihovim dogodovštinama: Evo gdje su danas i kako izgledaju zvijezde serije 'Lude sedamdesete'

Ako možda i niste odrastali u devedesetima, posljednjih godina mogli ste uživati u reprizama repriza hit serije 'Lude sedamdesete'. Priča koja se vrtjela oko šestero tinejdžera iz izmišljenog prigradskog naselja Point Placea u Wisconsinu u burnom periodu 70-ih godina prošlog stoljeća držala nas je prikovanima za male ekrane iz tjedna u tjedan, a evo gdje su danas omiljeni likovi

Doista, takvom uspjehu nije se nadao nitko, a sama serija pokazala se izvrsnom odskočnom daskom za glavne glumce, no na razočarenje mnogobrojnih obožavatelja, do novog okupljanja nikada nije došlo.

'Nismo imali pojma što nam se sprema, niti hoće li uopće sve uspjeti... no znali smo od početka da će biti zabavno', izjavio je svojedobno Wilmer Valderrama, jedan od šestero 'tinejdžera' iz serije 'Lude sedamdesete', emitirane od 1998. do 2006. godine. 'Proveli smo osam godina i 200 epizoda zajedno, proputovali svijet i odrasli zajedno. Obitelj smo i uvijek ćemo biti.'

Danny Masterson (Steven Hyde)

Nakon serije 'Lude sedamdesete' Danny Masterson nastavio je glumiti u serijama 'Za istim stolom', 'Cybill', 'Joe’s Life' i 'Roseanne'. Uz to, u mnogobrojnim filmovima imao je pojavljivanja, no ništa od toga nije bilo senzacionalno. Godine 2016. dobio je priliku ponovno glumiti s kolegom iz serije Ashtonom Kutcherom u Netflixovoj seriji 'The Ranch', no izbačen je poslije tri sezone, nakon što je optužen za seksualno zlostavljanje.

On sam sve je optužbe negirao i nikada nije bio optužen ni za što navedeno. U braku je s glumicom Bijou Phillips i 2011. dobili su kćerkicu Fiannu.