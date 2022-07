'Ptičice' je serija je kakvu još nikad niste gledali

Drama 'Ptičice' (Little Birds) je šestodijelna serija opisana kao neobična, ambiciozna i vizualno predivna, a zamamne scene nećete tako lako zaboraviti. Sve se vrti oko vječne i nezaobilazne teme – onih koji imaju moć i onih koji žele biti slobodni

Inspirirana kolekcijom erotskih kratkih priča Anaïs Nin koje su izdane 1979. godine, dramska serija Ptičice (Little Birds) je priča je o ljubavnim željama i požudama, kao i osobna drama s elementima političke intrige. U glavnoj ulozi nalazi se britanska glumica Juno Temple (Maleficent, The Dark Knight Rises), a serija je dostupna na Pickbox NOW.