Prvi puta nakon što je Hailey završila u bolnici zbog simptoma nalik moždanom udaru, oglasio se i Justin Bieber

Tijekom svoje turneje Justice World Tour, na koncertu u američkom Denveru, Justin Bieber je progovorio i o svojoj suprugi Hailey i njezinim zdravstvenim problemima, otkrivši da se manekenka napokon osjeća dobro

O tome je Bieber počeo pričati nakon što je tijekom koncerta došlo do nestanka električne energije i to usred nastupa. 'Znate, poprilično je ludo kako se život u jednom trenutku okrene, bez biranja. I na to ne možemo utjecati. Evo, tako je večeras nestalo struje, a vjerojatno ste već čuli ili pročitali i vijesti o mojoj supruzi', započeo je priču Justin Bieber .

Potom je rekao kako je Hailey sada dobro, da je jaka. 'Znate, sve to je bilo strašno. Stvarno, stvarno strašno. No, znam sa sigurnošću da je sigurna u božjim rukama i to je dobra stvar. No, večeras, moram reći da sam zahvalan što sam ovdje sa vama i što možemo slaviti život. Na Zemlji se trenutno događaju strašne stvari i mislim da nema mjesta gdje bi sada radije bio nego ovdje s vama, gdje se mogu smijati, pjevati... Hvala vam ljudi što ste mi se večeras pridružili.'