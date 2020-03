Prva meteorologinja u pjevačkom natjecanju, Kristina Klemenčić Novinc, ima glazbeno obrazovanje, a otkrila nam je da najviše strahuje od Tonyja Cetinskog

Jedna od natjecateljica ovosezonske emisije na HTV-u bit će i simpatična meteorologinja koju su gledatelji mogli upoznati prateći emisiju 'Dobro jutro, Hrvatska'. U showu 'Zvijezde pjevaju' koji s emitiranjem počinje na prvi dan proljeća, nastupat će sa svojim mentorom Ivanom Zakom, a za tportal je među ostalim otkrila sluša li njegovu glazbu i tko će za nju navijati

'Pristala sam na sudjelovanje u showu zato što volim glazbu, a odmalena se bavim njome. Pjevala sam u Zagrebačkim mališanima, a kasnije na fakultetu u zboru Ivan Goran Kovačić. Išla sam i u glazbenu školu tako da je glazba neizostavni dio mog života', ispričala nam je Kristina Klemenčić Novinc. Bit će prva meteorologinja koja se natjecala u ovakvom glazbenom natjecanju. Osim nje, podsjetimo, do sad se u sličnom showu, 'Ples sa zvijezdama' natjecao Zoran Vakula.

Kristina je, uz Tomislavu Hojsak i Petru Mikuš Jurković, postala HTV-ovo meteo-lice u lipnju prije dvije godine i od tada nas u jutarnjoj emisiji obavještava o vremenskoj prognozi. Sada ćemo je vidjeti u potpuno novoj ulozi. No za razliku od mnogih dosadašnjih natjecatelja showa, itekako ima pjevačkog iskustva.

O svom mentoru Ivanu Zaku ima samo lijepe riječi.

'Ivan je vrlo komunikativna osoba, dobro se dogovaramo i mislim da neće biti nikakvih problema. Čini mi se kao osoba kojoj slava nije udarila u glavu, a na prvom foto shootingu bio je vrlo otvoren, pristupačan i drag', kaže meteorologinja. Glazbu svog pjevačkog partnera, otkriva, nije slušala. 'Nije to žanr kakav slušam, budući da više slušam stranu nego domaću glazbu. To sam mu odmah iskreno priznala, ali on je rekao da nema veze', smije se Kristina.