Uskoro počinje show 'Zvijezde pjevaju': Deanu Kotigi mentorica će biti Lidija Bačić

Nakon Dore, hrvatskog izbora pjesme za pjesmu Eurovizije, 21. ožujka kreće nova sezona glazbeno-natjecateljske emisije. Show 'Zvijezde pjevaju' vraća s osam novih zvijezda te s nekoliko novih mentora i dva nova člana žirija

U žiriju je došlo do promjena. Danijeli Martinović i Mireli Priselac Remi ove će se godine pridružiti dva pjevača: Marko Tolja i Tony Cetinski . S HRT-a navode da je došlo i do osvježenja kad je riječ o glazbenim žanrovima, neke stare zamijenili su novima pa će gledatelji u novoj sezoni slušati i dance, novi val te funky.

Podsjetimo, ovaj glazbeni show nastao je prema BBC-jevoj emisiji 'Just the Two of Us'. U showu se natječu zvijezde iz društvenoga života u paru s profesionalnim pjevačima; izvode duete, a u svakoj emisiji (osim prve) jedan par biva eliminiran. Nakon svake izvedbe žiri daje primjedbe izvedbi. Sudačke ocjene zbrajaju se s glasovima TV gledatelja, a ispada par s najmanjim brojem bodova.