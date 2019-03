Prošla su vremena euforije: Nina Badrić emotivnom porukom zahvalila obožavateljima

Možda joj fotografija i nije reprezentativna, ali i s onih tisuću ispričanih riječi ionako ne bi uspjela prenijeti emociju koju je u samo nekoliko rečenica uspjela svojim vjernim obožavateljima prenijeti Nina Badrić

Veliki trenutak Nina je poželjela obilježiti spektakularnom fotografijom, no nije se proslavila fotografskom vještinom pa se našalila na svoj račun.

'Pokušala sam napraviti neku puno bolju fotku. Ja u HNK...u pozadini skoro pun mjesec. Večernjakova ruža u rukama.. Ali nije mi uspjelo', napisala je Nina uz fotografiju na kojoj je uspjela 'uloviti' tek statuu osvojene nagrade i komad zida HNK.

No fotografija je u ovom slučaju ionako tek pomoćno sredstvo poruke kojom je Nina željela izraziti svoju zahvalnost svima onima zbog kojih, kako kaže, postoji i ona.

'Prošla su me vremena euforije. Dobila sam puno nagrada do sada u svojoj karijeri ali ovo večeras zaista nisam očekivala. Pored svih fantastičnih glazbenika mojih kolega svi vi ste svojim glasovima upravo meni dodjelili Večernjakovu ružu. Zahvalna sam Bogu, životu i vama iznad svega što me nosite i volite', napisala je Nina i još jednom zahvalila na svakom danom glasu i poslanom kuponu.