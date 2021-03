Prošla je 31 godina otkako je prikazana 'Zgodna žena', no neke stvari o ovom hit filmu zasigurno niste znali

Uz film 'Zgodna žena' odrastale su generacije, a iako se ni sami autori nisu isprva nadali takvom uspjehu, on je s razlogom ušao među one koje morate pogledati. Ipak, iako je od svega prošla 31 godina, uvjereni smo da su vam neke stvari ipak promaknule

Danas vjerojatno ne možemo zamisliti da je itko drugi glumio u 'Zgodnoj ženi' osim Richarda Gerea i Julije Roberts , no, tko zna bi li film i doživio takav uspjeh da je ulogu prihvatio onaj kojemu je prije Gerea ponuđena.

Naime, autori filma u ulozi Edwarda Lewisa isprva su zamišljali Burta Reynoldsa , no, na sreću on je istu odbio. O razlozima odbijanja progovorio je gostujući svojedobno kod Andyja Cohena 'Watch What Happens Live', a njegov je odgovor sasvim jednostavan: 'Jer sam bio idiot!'

Sjećate li se konobara koji je uhvatio 'letećeg puža' koji je izletio iz Vivaninih ruku tijekom skupocjene večere s Edwardom? A koji je na taj događaj reagirao riječima: 'To se događa svakome'? Upravo tu rečenicu redatelj Garry Marshall iskoristio je nekoliko godina kasnije u svom novom filmskom hitu - 'Princezini dnevnici'.

Isto tako, isprva je namjera scenarista, u orginalnom scenariju, bilo da Vivian bude i ovisnica o kokainu, no u konačnici je odlučeno da je njezina 'karijera' sasvim dovoljna za taj film.

Iako ga je taj film proslavio, Richard Gere ipak je 2012. zanijekao i rekao da se ne sjeća filma kojeg je snimao 1990. 'Ljudi me često pitaju o tom filmu, no ja ga se ne sjećam'. Ipak, nakon 'javne paljbe' na njega, te je riječi naknadno ublažio rekavši kako je to bila 'glupava romantična komedija'.

No, isto tako, Gere je itekako svjestan da bez toga vjerojatno nikada ne bi dobio uloge u ostalim romantičnim komedijama. 'Bio sam uvjeren da nikada neću snimiti takav film. Jednostavno, nisam smatrao da sam dobar za to budući da sam poprilično intenzivan tip. Nije mi bilo baš lako 'omekšati'', priznao je.

Zanimljiva je i stvar koju je redatelj Garry Marshall otkrio tek u svojim memoarima 'My Happy Days in Hollywood', gdje je priznao kako je svoju obitelj uključio u većinu svojih projekata, iako to nisu bile pretjerano zanimljive uloge. Svom je sinu u 'Zgodnoj ženi' dodijelio onu dilera drogom na skateboardu.



I za kraj, vjerovali ili ne, ali Julia Roberts imala je tek jedan uvjet kada se prvi puta upoznala s redateljem Marshallom, a to je da ne želi niti u jednoj sceni biti gola.