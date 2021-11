Privatni istražitelj javno se ispričao princu Harryju što mu je 'ukrao' normalne tinejdžerske godine

U BBC-jevom dokumentarcu 'The Princes and the Press', koji istražuje odnose princa Williama i princa Harryja s medijima, privatni istražitelj Gavin Burrows ispričao se zbog svog prijašnjeg ponašanja prema princu Harryju

'U osnovi, bio sam dio skupine ljudi koja mu je ukrala normalne tinejdžerske godine', priznao je Burrows u dokumentarcu o danas 37-godišnjem princu Harryju, dodajući kako je medijska kultura ranih 2000-ih bila nemilosrdna.

Privatni istražitelj otkriva kako su urednici princa Harryja opisivali kao 'novu Dianu', misleći na njegovu majku koja je poginula 1997. godine u automobilskoj nesreći. Pokušavajući otkriti priče princu Harryju, na Burrowsovoj se meti našla njegova bivša djevojka Chelsy Davy, s kojom je Harry hodao 6 godina s prekidima do 2011. godine. 'Bilo je puno hakiranja govorne pošte, bilo je puno nadziranja njenih telefona i njenih kanala komunikacije. Chelsy bi se hvalila svojim prijateljima kad bi se išla vidjeti s njim', rekao je Burrows. Osim što je saznao za njene bivše dečke, Burrows je priznao da je kopao po medicinskoj dokumentaciji Harryjeve bivše djevojke, tražeći podatke o spolno prenosivim bolestima ili pobačaju.