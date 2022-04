Princ Harry i Meghan Markle razmišljaju o životu na dvije adrese, stoga su započeli potragu za novim domom

Nakon što su do njih stigle informacije, britanski mediji su se raspisali kako princ Harry i Meghan Markle traže idealan stan u New Yorku, koji bi se nalazio blizu sjedišta Ujedinjenih naroda, a kojeg bi koristili kao svoj drugi dom

No, čini se da im je velika želja imati još jednu nekretninu i to baš u New Yorku. Ono što bi im navodno najviše odgovaralo bila bi lokacija u istočnom dijelu Manhattana, blizu sjedišta Ujedinjenih naroda.

Inače, u New Yorku su bili u službenoj posjeti u rujnu prošle godine, kada su posjetili Ujedinjene narode i susreli se sa Aminom Mohammedom.

Inače, ovih su se dana svi svjetski mediji raspisali o Meghan Markle koja sada želi službeno zaštiti povijesnu riječ 'arhetipovi' i to nakon što je najavila da će prve serije njezinog podcasta za streaming diva Spotify nositi ime 'Archetypes'.