Prerano preminuli Luke Perry pojavljuje se u Tarantinovom novom filmu, a kolege za njega imaju samo lijepe riječi

U hrvatskim kinima se od prošloga tjedna prikazuje deveti film Quentina Tarantina 'Bilo jednom... u Hollywoodu', u kojemu je svoju posljednju filmsku ulogu odigrao Luke Perry. Karijeru glumca koji je preminuo u ožujku ove godine od posljedica jakog moždanog udara obilježila je uloga Dylana McKaya, a kako je publika koja je devedesetih odrastala uz tinejdžersku seriju 'Beverly Hills, 90210' doživjela ushićenje njegovim pojavljivanjem na kino platnu, tako su ushićenje doživjeli i zvijezde filma Leonardo DiCaprio i Brad Pitt ugledavši ga na filmskom setu

Na premijeri filma u Los Angelesu, prije nešto manje od mjesec dana, Leonarda DiCaprija su zaskočili na crvenom tepihu s pitanjem o tome kakav je osjećaj bio upoznati Perryja kao njegov obožavatelj.

'Baš simpatično, on je najslađe ljudsko biće koje ste ikada mogli susresti. Odrastao sam uz njega i 'Beverli Hills' te ga doživljavao kao doslovno najkulerskijeg tipa na Zemlji. Iskreno me fasciniralo to što sam uz njega na setu i nisam vjerovao da je istina. Sjeli bi razgovarati, a on me oduševljavao koliko je nevjerojatno ljudsko biće', rekao je DiCaprio i dodao kako je njegov odlazak ogroman gubitak.