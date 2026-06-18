Preokret nakon posjeta hitnoj: Pobjednica 'Gospodina Savršenog' uskočila u bikini par dana nakon nezgode

Maida Ribić se na svojim društvenim mrežama pohvalila serijom fotografija s popularne plaže na Adi Bojanna kojima pozira u minijaturnom bikiniju i ležernoj pletenoj vesti. Poznato okupljalište ljubitelja vodenih sportova pokazalo se kao idealna lokacija za njezin oporavak, a idilični prizori sunca i mora pravo su iznenađenje za sve koji su pratili njenu nedavnu dramu.

Podsjetimo, prije nepunih tjedan dana Maida je završila u invalidskim kolicima s nogom u gipsu. Pratiteljima je tada poručila da je njezin 'vibe i dalje 10/10', a da nije riječ samo o praznim riječima, sada je i dokazala . Sama se 'oslobodila' gipsa (pokazala je video) i umjesto strogog mirovanja, odlučila maksimalno iskoristiti sunčane dane .

>> Maida iz 'Gospodina Savršenog' o prošloj godini: 'Mislila sam da to neću izdržati' <<

Njezina brza transformacija od pacijentice na hitnoj do lješkarenja u badiću oduševila je one koji je prate. Mnogi su u komentarima već ranije zaključili kako ona 'i od katastrofe napravi provod'.