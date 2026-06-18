NIJE DUGO MIROVLA

Preokret nakon posjeta hitnoj: Pobjednica 'Gospodina Savršenog' uskočila u bikini par dana nakon nezgode

D.A.M.

18.06.2026 u 07:20

Maida Ribić i Miloš Mićović
Maida Ribić i Miloš Mićović Izvor: Promo fotografije / Autor: RTL promo
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Pobjednica četvrte sezone showa 'Gospodin Savršeni', Maida Ribić prije samo nekoliko dana zabrinula pratitelje objavom s hitnog prijema i nogom u gipsu, a sada je pokazala da je sezona kupanja za nju itekako otvorena

Maida Ribić se na svojim društvenim mrežama pohvalila serijom fotografija s popularne plaže na Adi Bojanna kojima pozira u minijaturnom bikiniju i ležernoj pletenoj vesti. Poznato okupljalište ljubitelja vodenih sportova pokazalo se kao idealna lokacija za njezin oporavak, a idilični prizori sunca i mora pravo su iznenađenje za sve koji su pratili njenu nedavnu dramu.

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Sama se riješila gipsa

Podsjetimo, prije nepunih tjedan dana Maida je završila u invalidskim kolicima s nogom u gipsu. Pratiteljima je tada poručila da je njezin 'vibe i dalje 10/10', a da nije riječ samo o praznim riječima, sada je i dokazala. Sama se 'oslobodila' gipsa (pokazala je video) i umjesto strogog mirovanja, odlučila maksimalno iskoristiti sunčane dane.

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Njezina brza transformacija od pacijentice na hitnoj do lješkarenja u badiću oduševila je one koji je prate. Mnogi su u komentarima već ranije zaključili kako ona 'i od katastrofe napravi provod'.

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