Preminuo legendarni soul pjevač Bill Withers najpoznatiji po hitu 'Ain't No Sunshine'

Legendarni američki pjevač, koji se proslavio sedamdesetih godina prošlog stoljeća i autor je hitova 'Lean on Me', 'Ain’t No Sunshine' te 'Lovely Day', preminuo je u 82. godini zbog srčanih problema, potvrdili su članovi njegove obitelji

Poznat po svom baritonu i raskošnim soul aranžmanima, napisao je neke od najpamtljivijih pjesama sedamdesetih, uključujući 'Just The Two Of Us', 'Lovely Day' i 'Use Me'. Njegova je glazba uvelike je utjecala na razvoj R&B-a i hip hopa. Eminem je obradio njegov hit 'Just The Two Of Us' 199. u svom hitu '1997 Bonnie And Clyde', a bend Backsreet Boys 'Grandma's Hands' na albumu 'No Diggity'.

Pjesmu 'Lean On Me' napisao je opisujući vlastito iskustvo i odrastanja u u Slab Forku u Zapadnoj Virginiji, u gradu rudara. Zbog siromaštva i teških uvjeta u kojima su živjeli, ljudi su si puno pomagali i oslanjali se jedni na druge. Nedavno su je počeli isticati usred pandemije koronavirusa pri čemu su postale viralne nove verzije u kojima se pruža podrška medicinskim radnicima i drugim službama koje trenutno pomažu ljubima.