Preminuo legendarni glumac koji se proslavio ulogom u kultnom 'Blade Runneru'

Nizozemski glumac, poznat po ulozi replikanta ubojice Roya Battyja u znanstveno-fantastičnom trileru 'Blade runner', preminuo je u 75.godini, javlja Guardian. Smrt Rutger Hauera potvrdio je njegov agent Steve Kenis

Steve Kenis je izjavio da je slavni glumac preminuo u rodnoj Nizozemskoj u petak, i to nakon kratke bolesti. Sprovod Rutger Hauera održan danas, u srijedu. Glumac je iza sebe imao 174 uloga na televiziji i u filmu, između ostalog u ‘Sin Cityju’, ‘Batman Početak’ i ‘True Blood’.

Posebno će se pamtiti njegova izvedba beskućnika alkoholičara u filmu ‘The Legend of the Holy Drinker’ Ermanna Olmija. Za ulogu nacista u filmu 'Escape From Sobibor' osvojio je Zlatni globus, a za ulogu SS oficira u ‘Fatherlandu’ nominiran je za nagradu. Kao aktivist borio se za okoliš i bio otvoreni sponzor Greenpeacea. Osnovao je Starfish Association, neprofitnu organizaciju posvećenoj borbi protiv AIDS-a.