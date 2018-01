Preminula pjevačica Dolores O'Riordan cijelog je života vodila borbu s demonima

Glazbeni svijet ostao je bez još jedne osobe koja je svojim pjesmama, ali i specifičnom bojom glasa i načinom izvođenja, obilježila živote mnogih. Pjevačica grupe The Cranberries Dolores O'Riordan preminula je u hotelskoj sobi u Londonu i iza sebe ostavila tri kćeri, koje su joj bile najveća podrška u borbi s depresijom

'Upravo su one bile ključne u mom oporavku', priznala je svojedobno. No smrt njezina oca Terencea , koji je 2011. godine umro od raka, ponovno ju je slomila. 'Dugo nakon njegove smrti i dalje sam osjećala njegovu prisutnost. Osjećala sam kako me pokušava zaštititi, ali i komunicirati sa mnom', rekla je prošle godine za Billboard .

Nakon tog događaja njezina majka Eileen rekla je medijima kako se njezina kći nalazi pod nadzorom psihijatra. 'Navodno me majka posjetila u ćeliji. Ja se toga ne sjećam. Bila sam poput kornjače, skrivena ispod oklopa. Prekrila sam se dekom i pjevala sam', priznala je nedugo nakon svega O'Riordan i potvrdila da pati od bipolarnog poremećaja.

Uz sve to, medijima je otkrila kako se 2013. pokušala predozirati, no očito joj je, kako je rekla, 'bilo suđeno da ostane zbog djece'. Nedugo zatim otvoreno je progovorila i o svojoj borbi s opijatima. 'Držim se dosta dobro, no nekada posegnem za bocom. Sve je puno gore drugo jutro. Kada se sjećanja vrate, dođu i loši dani. To ne mogu kontrolirati, pa ponovno potražim utjehu u boci.'