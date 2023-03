Poznat je redoslijed nastupa u polufinalima Eurosonga; evo kad nastupa Let 3

EBU (Europska radiotelevizija unija), te ukrajinska televizija UA:PBC i britanska BBC koje su domaćini ovogodišnjeg Eurosonga, objavile su redoslijed nastupa u polufinalima Eurosonga

Prvo polufinale, u kojem nastupa Let 3, održat će se u utorak 9. svibnja, a drugo polufinale u četvrtak 11. svibnja. Naši predstavnici, riječki bend Let 3 nastupa sedmi po redu.

View this post on Instagram

1. Norveška: Alessandra "Queen of Kings"

2. Malta: The Busker "Dance (Our Own Party)"

3. Srbija: Luke Black "Samo Mi Se Spava"

4. Latvija: Sudden Lights "Aijā"

5. Portugal: Mimicat "Ai Coração"

6. Irska: Wild Youth "We Are One"

7. Hrvatska: Let 3 "Mama ŠČ!"

8. Švicarska: Remo Forrer "Watergun"

9. Izrael: Noa Kirel "Unicorn"

10. Moldavija: Pasha Parfeni "Soarele şi Luna"

11. Švedska: Loreen "Tattoo"

12. Azerbajdžan: TuralTuranX "Tell Me More"

13. Češka: Vesna "My Sister's Crown"

14. Nizozemska: Mia Nicolai & Dion Cooper "Burning Daylight"

15. Finska: Käärijä "Cha Cha Cha"

Redoslijed nastupa u srijedu 11. svibnja u drugom polufinalu:

1. Danska: Reiley "Breaking My Heart"

2. Armenija: Brunette "Future Lover"

3. Rumunjska: Theodor Andrei "D.G.T. (Off and On)"

4. Estonija: Alika "Bridges"

5. Belgija: Gustaph "Because Of You"

6. Cipar: Andrew Lambrou "Break A Broken Heart"

7. Island: Diljá "Power"

8. Grčka: Victor Vernicos "What They Say"

9. Poljska: Blanka "Solo"

10. Slovenija: Joker Out "Carpe Diem"

11. Gruzija: Iru "Echo"

12. San Marino: Piqued Jacks "Like An Animal"

13. Austrija: Teya & Salena "Who The Hell Is Edgar?"

14. Albanija: Albina & Familja Kelmendi "Duje"

15. Litva: Monika Linkytė "Stay"

16. Australija: Voyager "Promise"