Poziv na ples uz pet najvećih hitova Tensnakea, glavne zvijezde house subote na A Weekend Block Partyju

Open-air gradski festival na Žitnjaku u drugom izdanju uz dub, hip hop, house i soul velikane od 28. do 31. ožujka u dvorištu The Garden Brewery

Veliko ime A Weekend Block Partyja, sjajni njemački producent Tensnake, preuzima house subotu, 30. ožujka, u dvorištu The Garden Breweryja. Zagrebački festival pod otvorenim nebom vraća se sljedeći tjedan i to uz četiri dana žanrovski podijeljena na dub i reggae, hip hop, house i soul, a sve to u kombinaciji s craft pivom i hranom, dućanom ploča i merchandisea, otvarajući sezonu događanja pod otvorenim nebom, a ujedno najavljujući ljetne festivale. Sve to u maniri prave kvartovske zabave!

Subotnju house večer režira Tensnake koji dolazi live u dvorište pivovare. Od 2006. izdaje glazbu za vlastitu i prijateljske etikete, dobivajući hvalospjeve od glazbenih znalaca i kolekcionara, a njegov EP “In The End (I Want You To Cry)” iz 2009. završio je na prvom mjestu djhistory.com. Iduće godine je singl “Coma Cat” postao zarazni megahit koji je zavladao plesnim podijima i radijskim postajama diljem svijeta, a Tensnakea nazivaju pionirom i izrazito preciznim kreatorom moderne plesne glazbe.