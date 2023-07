Povratak u nekadašnju redakciju: Katarina Brečić pridružila se informativnom timu RTL-a

'Teme koje sam obrađivala u svojoj karijeri bile su zaista širokog dijapazona. Dijete sam RTL-a i upravo sam na toj televiziji počela karijeru kada sam stigla 2008. kao studentica. Započela sam na odjelu researcha, a potom polako napredovala. Neformalnije teme s vremenom su se pretvorile u one formalne, došla sam do Sabora, Vlade i najviših državnih dužnosnika, no teme koje najviše utječu na živote ljudi su mi najbliže', kaže Katarina Brečić.