Povratak Rage Against The Machinea: Kultni bend poznat po političkoj angažiranosti ponovno kreće na turneju

Obožavatelji legendarnog američkog benda Rage Against The Machine konačno su došli na svoje

Rage Against The Machine su u svojoj devetogodišnjoj karijeri izdali 4 studijska albuma: 'Rage Against The Machine' (1992.), 'Evil Empire' (1996.), 'The Battle Of Los Angeles' (1999.) i 'Renegades' (2000.) i kroz to razdoblje su stekli status jednog od najutjecajnijih rap-metal bendova dvadesetog stoljeća.