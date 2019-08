Povratak otpisanog, legendarni Tihi otvorio nam dušu: 'Pakao ne postoji, a raj je upravo ovo na zemlji'

Glumačka legenda Vojislav Brajović posljednjih dana boravi u Istri, a unatoč tome što nerado istupa u medijima za tportal je rado pronašao vremena za razgovor o svojoj dugoj karijeri, publici, promišljanjima, obitelji. Prisjetio se i kultne serije 'Otpisanih' i toga kako ga i desetljećima nakon nje povezuju s Tihim, likom kojega je u njoj glumio

Znate što, meni je uvijek teško, a mislim da je svakome teško govoriti o nečemu što je napravio. To je kao kad slikar govori o svojoj slici ili glazbenik o svojoj glazbi. To nije lako, a čak mislim da je i odgovorno. Oni koji trebaju govoriti o predstavi su publika. Kad mi netko kaže: 'Znate ja sam obična publika, možda nisam stručan govoriti o tome', ja mu na to kažem: 'Ne, vi ste prava publika, jer mi radimo predstave za vas'. Ne radimo predstave za kazališne kritičare koji su obično ljudi koji se nisu uspjeli dokazati u nekoj od umjetnosti pa se bave ocjenjivanjem. Onaj takozvani obični gledatelj je naš pravi gledatelj. I zato sam pokušao napraviti predstavu u interakcijom s publikom. Moje uvjerenje je da svaki kazališni gledatelj koji dođe vidjeti tu našu umjetnost koja je jedinstvena, jer je efimerna i postoji samo u tom trenutku, svjedok našeg glumačkog doživljaja, naših osjećaja i emotivnih situacija u kojima se nalazimo i možemo li mu prenijeti to da se identificira s našom sudbinom.

Uvijek je različita i to nam je uvijek drago jer smo i mi uvijek različiti kad je igramo, zato kažem da je ona umjetnost tog trenutka. Neki put glumci kažu: 'Uh, što nam je večeras bila dobra publika', ima i takva ocjena s naše strane. Ili je kolektivno rezervirana, ili je spremna odmah sudjelovati. To se nekad najbolje osjeti kad je u pitanju komedija. Živim u toj utopiji da je glumac mora publiku držati u šaci kao neko dragocjeno zrno bisera. Trenutak kad glumac osjeti najveću draž je kad se čuje tišina, kad su svi u atmosferi u kakvoj vi želite da bude. Na kazališnim daskama sam profesionalno već pedeset i više godina i smatram da su razlike itekakve, čak ne bih rekao na bolje ili na gore. Ima nekih koji će svoje oduševljenje pokazati na kraju, a neki će ga pokazati tijekom predstave. To se naravno odnosi se i na ostale predstave.

To se i ja često pitam! Drugo je to što vi mene pitate, pa mi je teško reći, ali kad sam sebe to pitam, ne mogu odgovoriti. Lako mi je vas lagati, ali kako ću sebe?

To me najviše brine, ali nije tu publika kriva. Kad se kaže da je kazalište u krizi, to sigurno nije pitanje publike. Kad se pojavila televizija govorilo se kako nakon toga nitko neće htjeti ići u kazalište, pa se mislilo da knjige po kojima su snimljeni filmovi nitko neće čitati. Nije točno! Mogu čak reći da narodi, pogotovo u našoj regiji vole kazalište jer kad čuju jezik ili maternji ili koji razumiju, osjećaju prisnije. Naša predstava se po temi tiče svakog onog tko je ušao u kazalište jer govori o onome što je smisao življenja i postoji li ono ili ne, treba li vjerovati ili ne vjerovati i postoji li nešto gore ili ne. Ono što smo postigli, a što vi tumačite uspjehom, je da naša predstava počinje tek kad se završi. Profesionalno me čini sretnim uspjeh predstave, kad osjetimo radost i prenošenje onoga što smo htjeli i kad nam se vrati, a to je nemjerljivo.

Predstava 'Voz' je nastala je prema djelu Cormaca McCarthyja 'Sunset Limited'. Jeste li njegov fan zbog filmova 'Nema zemlje za starce' i 'Cesta' ili je vaše zanimanje za njegove radove dublje i seže dalje u prošlost?

Imao sam priliku prvo vidjeti film braće Cohen 'Nema zemlje za starce', pogledao sam i 'Cestu', a prije toga sam vidio 'Sunset Limited' kojeg je režirao Tommy Lee Jones u kojem igraju on i Samuel L. Jackson i sa svojim skromnim engleskim sam tražio od svoje supruge Milice da mi to odmah prevede jer sam vidio da je to nešto što me strašno zanima. Ona je to najprije dala svom bratu koji živi u Portugalu koji je to preveo i poručio joj da mi kaže: 'Molim te samo odgovori tog luđaka da to ne igra, jer to nitko neće htjeti gledati.' (smijeh) Međutim ona je glumica i njegov prijevod je 'prepjevala' na glumački jezik i kad sam se ponovo suočio s tim djelom koje je roman u dijaloškoj formi, poželio sam ga napraviti na sceni. Ali ne da to napravim kao oni, ne zato da bih bio neobičan, nego sam shvatio da ukoliko bih napravio tu predstavu, ne bi mi trebao redatelj jer bih mu nametnuo ideju da to ne bude klasična predstava nego da se može igrati u recimo nekoj garaži, sportskoj dvorani ili bilo gdje. To sam donio u Zvezdara teatar jer to nikad ne bih radio kao nekakav samostalni projekt iako je to ekonomski na žalost lako izvesti. Kad sam došao kod velikog dramskog pisca i akademika Duška Kovačevića, on mi je dao priliku. Dobili smo razumijevanje i od njega ali prije njege i od američkog veleposlanstva u kojem su shvatili da se tako može promovirati značajan pisac kao što je Cormac McCarthy. Odmah sam nazvao mog mladog kolegu.

Baš sam vas htjela pitati kako ste za partnera izabrali baš Sergeja Trifunovića?

Bio sam siguran da je najbolji za tu ulogu. Ničim se ne može osporiti njegov višestruki dar, zna publiku povući za sobom. Kad sam ga nazvao i rekao mu da pročita tekst, da bismo to mogli raditi, odmah je rekao da želi raditi bez obzira na to što tekst još nije vidio. Vratio sam ga nakon pet godina u kazalište, jer kad je pročitao tekst bio je zaljubljen u to što smo trebali raditi. I radili smo bome tri, četiri mjeseca da bismo došli do nekog rezultata za kojeg nismo mogli znati kakav će biti i hoće li uopće predstava zaživjeti. Ali eto zaživjela je i evo već smo je igrali 156 puta.