Poslušajte pet odličnih beatova hip-hop virtuoza DJ Skratch Bastida i pripremite se za hip hop petak na A Weekend Block Partyju

Petak na ovom četverodnevnom open air spektaklu obilježit će dobri beatovi, scratchanje te ukusna craft piva i jamajkanska kuhinja. Nakon odličnog prošlogodišnjeg izdanja, drugi put zaredom proljetnu sezonu u Zagrebu započinje festival pod otvorenim nebom

A Weekend Block Party i ovaj tjedan zauzima dvorište The Garden Breweryja na Žitnjaku od 28. do 31. ožujka . uz zvukove duba, hip hopa, house i soula. Petak , 29. ožujka, posvećen je hip hop kulturi i glazbi, a svojim nastupom će ga zapaliti trenutno jedan od najvećih majstora na gramofonima, svjetski priznati DJ i producent iz Kanade - Skratch Bastid.

Prvi album naziva 'Taking Care of Business' izdao je u kolaboraciji s John Smithom i Pip Skidom, sad već daleke nam, 2005., na vlastitom labelu First Things First Records. S njega dolazi singl 'I Ain’t Lazy'.

Skratch Bastid, John Smith & Pip Skid - I ain’t lazy