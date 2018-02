Poput Sharon Stone: Maja Šuput raspametila obožavatelje

Pjevačica Maja Šuput uživa provocirati objavama na društvenim mrežama, a najnovijom fotografijom opet je uzburkala strasti

'Upala mišića u tijeku. Hvala Brač, boli me svaka kost od plesanja. Ima li koji maser na otoku?', zapitala je pjevačica svoje pratitelje na Instagramu uz fotku koja je izazvala brojne reakcije.

'Wooow, predobar pogled', 'Basic Instinct' ili 'Oh, oh, oh my god', glasili su neki od komentara Majinih oduševljenih fanova.