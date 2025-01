Popunjeni su svi timovi u 'The Voice Kids': Sljedeće subote kreću troboji

Mia Ištvanić bavi se taekwondoom i uskoro polaže za majstorski pojas. Ide i u glazbenu školu gdje svira klavir, natjecala se i izvan granica, osvajala nagrade, ali kaže da joj to nije najbitnije. Važna su joj nova iskustva i upoznavanje novih ljudi. Iz Zagreba je i 13 joj je godina. Vrlo emotivno izvela je pjesmu „Nocturno“ (Oliver), na što se okrenuo Marko Tolja u čijem timu i nastavlja svoje putovanje.

Mark Alaniz za sebe kaže da se bavi raznim stvarima, jako voli crtati stripove, beatboxati, usto stigne i proučavati svemir. S Krka je i 12 mu je godina. „Dok pjevam i sviram, osjećam se slobodan“, kaže, a velika mu je podrška obitelj čiji su svi članovi na svoj način u glazbi. Odabir mu je bila pjesma „Roar“ (Katy Perry), tri mentora su se okrenula, no dalje nastavlja uz Vannu kao mentoricu.

Klara Pećin kad odraste želi biti glumica i pjevačica. 11 joj je godina i dolazi iz Samobora. Rastužiti je može svađanje, a razveseliti njezina mačka. Uz veliku podršku obitelji izašla je na scenu i izvela pjesmu „I Follow Rivers“ (Lykke Li), no bez obzira na potporu publike, nitko od mentora nije se okrenuo. Dobila je niz komplimenata, ali ovdje za Klaru putovanje završava.

Tena Šojić ima 14 godina i dolazi iz Zagreba. Bavi se veslanjem i dvaput je bila državna prvakinja u četvercu. Uz sport, ljubav joj je folklor, nošnje, plesovi i pjesme. Imala je veliku potporu prijateljica i prijatelja iz škole i s veslanja. Njezin izbor za audiciju bila je pjesma „Hello“ (Adele), a na posljednje taktove okrenula se Mia Dimšić s kojom nastavlja dalje.

„Muzika je doslovno lijek za sve“, iskreno je rekla Vea Terezina Burton. Iz Dubrovnika je, 12 joj je godina, a kako kaže njezin djed, pjeva uvijek i svagdje. Vea kaže da trema može biti dobra stvar, a prije izlaska na pozornicu misli na sestru. Pjesmu „Beautiful Things“ (Benson Boone) izvela je vrlo sigurno i uz snažnu potporu osvojila troje mentora, no dalje će uz tim Gobac.

Elin Sipos Očić ide u glazbenu školu, voli pjevati, voli i klasičnu glazbu jer je zahtjevna, a matematika joj je omiljeni predmet. 11 joj je godina i iz Zagreba je. Marko se okrenuo na njezinu izvedbu pjesme „Girl Just Want To Have Fun“ (Cyndi Lauper) i tako je postala dio njegova tima. Svaki mentor nakon tog nastupa ima po 11 članova u timu i slobodna su još samo četiri mjesta.

Lucija Jurišić ima 14 godina, iz Rijeke je, bavi se nogometom i pjevanjem. „Nogomet mi predstavlja mozak, a pjevanje srce. Mama je prepoznala umjetnički dio nje, a tata sportski. Lamine Yamal koji ima samo 16 godina najdraži joj je nogometaš njezina omiljenog kluba Barcelone. Na posebnu Lucijinu izvedbu pjesme „Što te nema“ (Jadranka Stojaković) okrenulo se sve četvero mentora. Bilo je mnogo emotivnih reakcija i riječi, a Lucija će dalje uz Vannu koja je u tom trenutku popunila svoj tim.

„U životu me inspirira živjeti punim plućima“, rekao je Lovre Dušević iz Zadra kojemu je 11 i pol godina. Prijatelji kažu da je popularan u školi, igra rukomet, na lijevom krilu, ima svoje masline koje su zasađene kad se rodio i jednoga dana proizvodit će svoje maslinovo ulje. „Osjećam se postrašeno“, iskreno je priznao Lovre prije izlaska na scenu na kojoj je izveo pjesmu „Ostala si uvijek ista“ (Mišo Kovač). Unatoč potpori publike, mentori se nisu okrenuli i uz dobre želje svih oprostio se od emisije.

Toma Vranešić živi u Zagrebu i 11 mu je godina. Uz glazbu, bavi se nogometom, a obožava Psihomodo pop. „Odlično pjeva, samo da malo više uspije tonove pokopčati“, rekli su njegovi prijatelji koji ga već vide u finalu. Na njegovu izvedbu pjesme „Shotgun“ (George Ezra) okrenuli su se Tolja i Gobac, a s obzirom na ljubav prema Psihomodo popu, Toma nastavlja dalje s Gopcem koji u tom trenutku također ima popunjen tim.

Slobodna su još samo dva mjesta u timovima, a na scenu dolazi Kiara Lojić koja dolazi iz Cavtata i 13 joj je godina. Bez glazbe ne može, pjeva u klapi i uživa u dalmatinskoj pjesmi. Ima i bend, a nastupaju i u Njemačkoj. Na njezinu interpretaciju pjesme „Kako samo mater zna“ (Lorena) okrenulo se oboje „slobodnih“ mentora, a Kiara je odlučila da je baš Tolja taj kojem će popuniti tim.

Mirta Cerovčec dolazi iz Ivanca i ima 9 i pol godina. Za sebe kaže da je dobra osoba, voli pomagati drugima, a katkad je i tvrdoglava. Ide na folklor, plesala je i u „Orašaru“, a kad odraste, želi biti pjevačica, plesačica ili glumica. Pjevala je „Tamo gdje je sve po mom“ (Jinx), no Mia se nije okrenula iako se vidjelo koliko se lomi oko odluke za to još samo jedno mjesto u svom timu. Uz mnogo komplimenata i savjeta da ne odustaje, Mirta se oprostila od emisije.

Nikolina Katavić voli školu, matematika joj je posebna ljubav, a voli i družiti se s prijateljima. Jednoga dana želi postati profesorica. Dolazi iz Rugvice i 11 joj je godina, a nastupala je već i na nekim međunarodnim dječjim festivalima. Maštovita je, društvena i pjeva u školskom zboru. Na njezinu izvedbu pjesme „Još i danas zamiriše trešnja“ (Toše Proeski) okrenula se mentorica Mia koja je time popunila svoj tim.

I tako je uz mnogo dobre energije, iskrenih reakcija, a i pokoju suzu završila i posljednja, peta emisija audicija u „The Voice Kids Hrvatska“. Putovanje nastavlja njih četrdesetosmero jer su mentori odabrali po dvanaestero u svaki tim. Sljedeće subote počinju troboji. Svaki mentor složit će po četiri trojke. Iz svake trojke samo jedan ili jedna nastavlja dalje prema polufinalu.

Ovu petu emisiju reprizno možete pogledati u nedjelju, 19. siječnja, na Prvome programu HRT-a u 17:30 sati ili putem platforme HRTi. Emisiju možete pratiti i na društvenim mrežama (FB, IG, TikTok) te putem službenog YouTube kanala „The Voice Kids Hrvatska“.

Šesta emisija, prva u kojoj ćemo pratiti troboje, na rasporedu je u subotu, 25. siječnja, na Prvom programu HRT-a.