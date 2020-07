Ponovno okupljanje 'Prijatelja' još je na čekanju, a Ross iz kultne serije otkrio je kad bi mogli početi sa snimanjem

HBO Max mijenja svoje produkcijske planove za okupljanje 'Prijatelja' pa bi se tako zbog pandemije covida-19 najavljena posebna epizoda mogla snimiti u kolovozu u karanteni, otkrio je David Schwimmer, koji je u popularnoj seriji glumio Rossa

Kompletna ekipa 'Prijatelja', koju uz Schwimmera čine Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry i Matt LeBlanc, trebala je specijalnu emisiju snimati u ožujku, ali je epidemiološka situacija vezana uz koronavirus zaustavila kompletnu filmsku industriju.

'To bi se moglo dogoditi vjerojatno u kolovozu, sredinom kolovoza', rekao je Schwimmer u emisiji 'The Tonight Show'. 'Ali iskreno, morat ćemo pričekati i vidjeti još tjedan, dva da vidimo je li dovoljno sigurno to učiniti. Ako nije, pričekat ćemo dok bude'.