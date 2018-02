Ponovno okupljanje 'Prijatelja': Evo što o toj ideji misle zvijezde serije

Nakon što se ovih dana internetom proširio trailer navodnog filma 'Prijatelji' nastalog kao nastavak istoimene serije, o svemu su se oglasili i Lisa Kudrow te David Schwimmer koji su prije 15-tak godina zabavljali gledatelje ulogama osebujne Phoebe i nenadmašnog Rossa Gellera

'Mnoge serije ponovno se vraćaju na male ekrane, ali jednostavno ne znam je li to uopće izvedivo s 'Prijateljima'. Bila je to priča o problemima ljudi u 20-ima i 30-ima. Danas smo svi mi već u 40-ima i 50-ima, te da imamo jednake probleme kao i tada to bi bilo zaista tužno', zaključila je simpatična glumica.