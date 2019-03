Pogledajte parove plesnog spektakla: Zavirili smo iza kulisa showa 'Ples sa zvijezdama'

U studiju Jadran filma u ponedjeljak je novinarima predstavljen najveći plesni spektakl sa hrvatskim zvijezdama i profesionalnim plesačima. Mnogim gledateljima omiljeni show 'Ples sa zvijezdama' kreće na Novoj TV od ovog vikenda, točnije 17. ožujka, a u njemu će se u plesnim izazovima naći 11 plesnih parova

'Volim plesati i mislim da za razliku od pjevanja nisam samokritičan, baš me boli briga kako to izgleda i dopustim si da radim i ispustim neke stvari iz sebe koje možda ne kad krzo neke druge medije nikad ne bih. Meni je ovaj cijeli proces, koliko god je težak, puno lakše palo od bilokojeg showa do sada', povjerio nam je Damir Kedžo .

'Imam svoje dane, ovisno o raspoloženju. Nismo se još dotakli brzih plesova pa me strah kako će to izgledati ali rumba, cha, cha, cha se snalazim. Nisam to nikad plesala, možda sam do sad koristila samo 'guz momente' iz tih plesova. Skužila sam da imam krivo držanje, pomalo sam robotizirana', ispričala nam je kroz smijeh Nives Celzijus.

Kroz show će gledatelje voditi Mia Kovačić i Janko Popović Volarić, a sada su poznati i članovi žirija, to su Dinko Bogdanić, Almira Osmanović, Nicolas Quesnoit i Tamara Despot. Za atraktivnost plesnih točkaka pobrinut će se umjetnički direktor showa Igor Barberić te koreografkinja Ana Herceg.