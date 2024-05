Počinje Cannes, a ovo su najiščekivaniji filmovi najvećeg europskog festivala

OD 'BRIDGERTONA' DO 'ERICA'

Jeste li čuli onu o nekretninskom mogulu koji je postao zvijezda realityja, a onda se odlučio baviti politikom i postati predsjednik? Redatelj Ali Abbasi bavi se pričom o usponu Donalda J. Trumpa, upravo u trenutku u kojem on počinje povlačiti odlučujuće poteze uz pomoć dugogodišnjeg moćnog mešetara. Sebastian Stan glumi Trumpa u mladim danima, Maria Bakalova (Borat) je Ivana Trump, a Jeremy Strong iz serije 'Nasljeđe' je Roy Cohn. Zvuči zanimljivo, zar ne?

Ljubitelji grčke mitologije i Odiseje znat će da je Partenopa ime sirene koja je pokušala pjevanjem odvući Homera u smrt, ali je na kraju sama završila u vodenom grobu. Riječ je o novom filmu najpoznatijeg talijanskog redatelja Paola Sorrentina (Velika ljepota, Božja ruka), a prikazuje lik koji nosi ovo mitološko ime, no nije ni sirena, a ni mit. Partenopa je nešto poput turističkog vodiča kroz Sorrentinovo ljubavno pismo regiji u kojoj je odrastao, a koje će vjerojatno sadržavati njegovu prepoznatljivu mješavinu nadrealnosti, romantizma i veličanstvenih prizora zbog kojih ćete poželjeti zaputiti se put Napulja.

Filmski ljubitelji pak s nestrpljenjem iščekuju premijere, među kojima su 'Megalopolis', na kojem je Francis Ford Coppola desetljećima radio i financirao ga zaradom od svojih vinograda, te 'Kinds of Kindness' Yorgosa Lanthimosa.

The Apprentice

Nastavak 'Poor Things' Yorgosa Lanthimosa trebao je izaći odmah nakon tog filma nominiranog za Oscara pod naslovom 'I...', dakle još prošle godine. No pauza između ta dva filma malo se rastegnula, a njihovu uznemirujuću apsurdnost gledat ćemo u triptihu priča koji uključuje zvjezdanu glumačku postavu: Emmu Stone, Willema Dafoea, Jessea Plemonsa, Margaret Qualley, Hong Chaua, Joea Alwyna, Huntera Schafera i Mamadoua Athieja. Mnogi igraju različite uloge u sva tri poglavlja.

Kind of Kindness

Gotovo 40 godina Francis Ford Coppola tragao je za pričom izgrađenom oko koncepta utopija, vizionara te uspona i pada carstava. Sada je konačno pretvorio san u stvarnost i snimio 'Megalopolis'. Reakcije onih koji su ga imali prilike vidjeti su prilično podijeljene, a u filmu glumi 'pola' Hollywooda – od Adama Drivera, Nathalie Emmanuel, Aubrey Plaze, Giancarla Esposita, Laurencea Fishburnea, preko 'ponoćnih kauboja' Dustina Hoffmana i Jona Voighta, do članova obitelji Coppola, Talije Shire i Jasona Schwartzmana. No jedno je sigurno – ovo je najiščekivanija premijera na ovogodišnjem Cannesu.

Oh Canada

Paul Schrader bavi se drugim djelom pokojnog, velikog romanopisca Russella Banksa, istog autora koji mu je dao izvorni materijal za 'Affliction' iz 1997. Pisac (Richard Gere) odlučuje se pomiriti sa svojom prošlošću Amerikanca koji se preselio na Veliki bijeli sjever kako bi izbjegao mobilizaciju tijekom Vijetnamskog rata. Međutim njegova odluka da na sve kaže 'ne' ne sviđa se njegovim prijateljima i voljenima. Uma Thurman, Michael Imperioli i trenutni holivudski hot guy Jacob Elordi dio su ekipe.

Rumours

Od trenutka u kojem je prva fotografija iz novog filma Guya Maddina stigla na internet, na kojoj dvoje ljudi čuči pokraj golemog mozga u nekoj halucinogenoj šumi, moglo se reći da će ovo biti ozbiljno šašavo čak i prema standardima kanadskog kultnog redatelja. Skupina svjetskih vođa okupila se na godišnjem samitu G7, a noć prije prezentacije svi se izgube u šumi i... Cate Blanchett, Alicia Vikander, Denis Ménochet, Nikki Amuka-Bird i Charles Dance su među onima koji su zapeli u ovoj 'noćnoj mori' koja bi mogla biti prava filmska poslastica.

Emilia Perez

Svi bruje o novom filmu Jacquesa Audiarda, čiji izvanredni opus obuhvaća od remakea Jamesa Tobacka 'Fingers', preko čudnog vesterna 'The Sisters Brothers', pa sve do najvećeg filma s tematikom zatvora u proteklih 20 godina (A Prophet). Sve što znamo o ovom najnovijem projektu jest da uključuje odvjetnicu (Zoe Saldana) i vođu narkokartela koja teži 'postati žena kakva je sanjala da bude' (Selena Gomez). Uz to, riječ je o mjuziklu!