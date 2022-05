Počeo je 75. Canneski filmski festival: Tom Cruise stiže nakon 30 godina, a ruski filmaši dobili su odbijenicu

Čuveni Filmski festival u Cannesu svečano je otvoren po 75. put, s brojnim zvijezdama i gostima koji su tom mondenom gradu ponovo vratili uzbuđenje i glamur, ali popraćen kontroverzom zbog odbijanja akreditacija ruskim filmašima i novinarima, uz iznimku 'ispravnih'

Najveći filmski festival na svijetu traje od 17. do 28. svibnja , a povratak svečanosti, partija, glamura i novca daje nadu da će se gledatelji ponovo u velikom broju vratiti u kina.

'Final Cut' je zombie komedija, 'remake' japanskog filma iz 2017. godine, u kojem glavnu ulogu glumi redateljeva supruga Berenice Bejo. Onog trenutka kada je objavljeno da će film otvoriti festival, došlo je do kontroverze jer se u originalu film zvao 'Z'. Kako je to simbol ruske agresije na Ukrajinu tako je Ukrajinski filmski fond zatražio i od festivala i od redatelja da se filmu promijeni ime te je 'Z' postao 'Final Cut'.

Počasnu Zlatnu palmu za životno djelo primit će Forest Whitaker. Njegova produkcijska kompanija će prikazati 'For the Sake of Peace', dokumentarni film o ratu u Južnom Sudanu.

U kontekstu rata u Ukrajini, organizatori festivala odlučili su odbiti akreditacije svim ruskim filmašima ali i novinarima koji su na bilo koji način povezanim s ruskom vladom.

Naknadno su neki novinari ipak dobili akreditacije, ali nije objavljeno koji.