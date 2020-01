Sin holivudske legende šokirao sve: 'Osjećao sam se usamljeno i nelagodno u vlastitoj koži, droga mi je pomogla da se osjećam bolje'

Sin Michaela Douglasa otvorio je svoju dušu i gostujući u showu Tucker Carlson Tonight progovorio o svojoj borbi s ovisnošću o kokainu i heroinu, a koja je počela dok je još bio tinejdžer. Uz to priznao je kako mu je odrastanje u slavnoj obitelji bilo najveći teret

Iako je i sam krenuo stopama svog oca Michaela Douglasa i djeda Kirka Douglasa , 41-godišnji Cameron Douglas nikada nije postigao uspjeh poput njih. Slavno prezime i očekivanja drugih bila su mu najveći teret, a sve to dovelo je i do teške ovisnosti o drogama iz koje se jedva izvukao.

'Osjećao sam se usamljeno i nelagodno u vlastitoj koži, droga mi je pomogla da se osjećam bolje. Na taj sam se način povezao s vršnjacima', priznao je Cameron Douglas koji je nakon uhićenja osuđen na pet godina zatvora, a potom je dobio još četiri i pol godine nakon što su u zatvoru kod njega pronašli stvari pozitivne na kokain, a koje je nabavljao za one s kojima je dijelio ćeliju.

Uz to, dodao je, sada napokon ima neki smisao života te se nastavio baviti onim što voli - glumom. Cameron Douglas nije stao samo na tome - počeo je obnavljati napukle veze sa članovima obitelji, a sve je to opisao u svojim novim memoarima 'Long Way Home'.

Na kraju razgovora, Douglas je imao poruku i za sve roditelje čija su djeca 'zapela u paklu droge': 'Napravite sve što je u vašoj moći da im pokažete, ali i kažete koliko ih volite i koliko vam je stalo do njih.'