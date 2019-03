Pijani Nicolas Cage napravio scenu tražeći dozvolu za vjenčanje: ‘Ona će mi uzeti sav novac!'

Nakon što je otkriveno da je holivudski glumac zatražio dozvolu kako bi se mogao vjenčati sa svojom djevojkom, vizažisticom Erikom Koike, britanski Daily Mail došao je u posjed snimke, nastale očito na dan traženja dozvole, na kojoj Nicolas Cage, vidno alkoholiziran, luduje ispred svoje buduće supruge

Snimka je nastala u Las Vegasu prošle subote, nešto prije podneva, kada je Nicolas Cage bio već vidljivo alkoholiziran. Odjeven u crnu kožnu jaknu, crvenu majicu i tamne hlače, snimljen je kako hoda iza svoje djevojke i nešto mumlja. U jednom trenutku povisuje glas i krene vikati kako je bivši dečko njegove djevojke diler te da se on nema namjeru vjenčati s njom.

Na snimci se vidi kako Erika Koike smirenim glasom govori Cageu: 'Nisam te nikada ni tražila da ovo napraviš'. Nakon toga glumac se nasmije i lagano ju gura niz hodnik uz riječi: 'Hajde, učinimo to.' Nakon toga krenuli su s ispunjavanjem svih potrebnih podataka na jednom od aparata, no ni tada Nicolas Cage nije ušutio.

Hoće li i kada doći do vjenčanja, nije poznato, no imaju punih godinu dana vremena za to, budući da toliko vrijedi dozvola.