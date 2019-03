Pet najvećih hitova Zion Traina, velikane duba koji slave 30 godina na otvorenju A Weekend Block Partyja

Drugu godinu zaredom u zagrebačkom The Garden Breweryju održava se A Weekend Block Party kojeg udruženim snagama organiziraju Pozitivan ritam i The Garden

Ovaj će tulum u trajanju od četiri dana biti žanrovski podijeljen na dub i reggae, hip-hop, house i soul, a u kombinaciji s craft pivom i hranom, dućanom ploča i merchandisea, otvorit će sezonu događanja pod otvorenim nebom, te ujedno najaviti ljetne festivale.

Ova velika open-air zabava započeti će dub i reggae četvrtkom, 28. ožujka, čiji lineup sjajnih izvođača predvode pioniri dub zvuka - Zion Train. Oni su jedni od najutjecajnijih svjetskih dub sound systema i najugodnijih live dub actova,i dolaze u sklopu svoje turneje kojom obilježavaju 30 godina djelovanja. Njihova jedinstvenost leži u korištenju live dub miksanja uz pratnju akustičnih instrumenata i izuzetnih vokala. Zion Train _ The Healing of the nation

U Zagrebu će tako prvi puta nastupiti u pratnji vokalistice Michele Grene, poznate još iz vremena kad je bila vokal kultnog talijanskog dub benda B.R. Stylers. Zion Train je britanski dub bend koji je nastao u Oxfordu 1988. godine. Prvi singlovi poput Power One i Power Two početkom 90-ih odmah postaju hitovi na top ljestvicama engleskog duba. U to je vrijeme njihova inovativna kombinacija dub i dance zvuka krenula osvajati publiku širom svijeta i već su trideset godina jedni od glavnih predvodnika tog žanra. Ovaj bend bio je aktivno uključen u underground i alternativnu scenu i kulturu UK scene devedesetih godina, a njihov zvuk smatran je jednim od najfinijih što se tiče roots reggae izričaja.

Zion Train_ War in Babylon

Od 1992. pa sve do danas, kontinuirano odlaze na turneje i izdaju novu muziku. U svoja postignuća ubrajaju i Jamaican Reggae Grammy za Best Dub Album s albumom Live as One kojeg su izdali 2007. godine i na kojem su im se pridružili Earl 16, Tippa Irie, Dubdadda, YT, Marlene Johnson, Raiz i Lua. Tu je i preko 2800 nastupa među kojima i na festivalima kao što su Glastonbury, Wicker Man festival u Velikoj Britaniji, Reggae Geel u Belgiji, Rototom Sunsplash u Italiji i Reggae Sun Ska u Francuskoj. Zion Train_Dub power

Osnivač Zion Traina, Neil Perch, vlasnik je i izdavačke kuće Universal Egg osnovane 1999. godine koja se specijalizirala za dub, elektroničku i svjetsku plesnu glazbu. Njihove live izvedbe uvijek su bile veoma fleksibilne, i varirale bi od Percha i vokala za sound system nastupe, do mnogobrojnog lineupa muzičara za veće nastupe. Perch je prilikom jednog intervjua 2016. izjavio kako su mu najveći glazbeni uzori Jah Shaka, King Tubby, Ravi Shankar i Jimi Hendrix. Zion Train_Rise

Zion Trainu će na A Weekend Block Partyju podršku dati Digitron - najpoznatiji sound system u regiji i prvi sound system u Hrvatskoj, iskonski dub pioniri naših prostora. Zatim bend Bamwise, kolaboracija petero glazbenika koje je spojila zajednička ljubav prema elektroničkom dubu, te Rasta Altitude Sound (R.A.S.), mladi reggae, roots, dub i dancehall selektor koji promovira Rasta kulturu, jedinstvo i ljubav. Ulaznice pronađite u Entrio sustavima. Zion Train_ For the Revolution