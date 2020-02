Ovome se nisu nadale: Iako nisu dobile ni novčića za nastup na Super Bowlu, Shakira i J.Lo itekako su profitirale

Čast da ove godine nastupe na poluvremenu Super Bowla pripala je dvjema pop divama - Shakiri i Jeniffer Lopez. Latinoameričke pjevačice na pozornici su izvele niz skraćenih verzija svojih najvećih hitova koje je publika pjevala u glas, a o njihovom nastupu danima se pričalo. No, ni same nisu očekivale da će im nastup koji je izvele besplatno donijeti veliki profit. Zajednička prodaja njihove glazbe dan nakon koncerta je porasla za nevjerojatnih 843 posto

NFL nikada dosad nije plaćao nastupe na poluvremenu Super Bowla za koji se procijenjuje da je utrošeno oko 10 milijuna dolara, no zato glazbenicima osigurava odličnu reklamu. Shakira i Jennifer Lopez nisu dobile ni novčića za nastup na Super Bowlu , ali se njihov angažman itekako isplatio.

Nakon nastupa na Super Bowlu njihova glazba odjednom je doživjela ponovni skok na hit ljetvicama. Shakirin zaboravljeni hit 'Whenever, Wherever' koji je snimila kada joj je bilo 19 godina ponovno se popeo na vrh iTunesove liste pjesama. Bolji je to rezultat nego kada je pjesma tek izašla.