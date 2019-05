Ovo su najplaćenije holivudske zvijezde: Na vrhu je glumac koji je nedavno bio u Hrvatskoj

Časopis Variety u utorak je objavio popis najbolje plaćenih glumaca i glumica za 2019. I ove godine popisom dominira pet muških filmskih zvijezda koje su zauzele prva četiri mjesta, jer drugo dijele dvojica, prenosi portal Moviefone

Zahvaljujući Netflixu i filmu 'Six Underground' redatelja Michaela Baya, 42-godišnji Ryan Reynolds izbio je na vrh popisa sa zarađenih 27 milijuna dolara za film '6 Underground'.

List donosi popis najbolje plaćenih, među kojima je samo pet glumica.

1. RYAN REYNOLDS - 27 milijuna dolara, Six Underground/Neflix

2. DWAYNE JOHNSON - 20 milijuna USD, Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw/Universal (2. kolovoza 2019.)

ROBERT DOWNEY JR. - 20 milijuna USD, The Voyage of Doctor Dolittle/Universal (17. siječnja 2020.)

3. WILL SMITH: 17 milijuna USD, Bad Boys for Life/Sony

4. TOM CRUISE - 14 milijuna USD, Top Gun - Maverick/Paramount (26. lipnja 2020.)

5. EMILY BLUNT - 13 milijuna USD, Mjesto tišine/Paramount (15. svibnja 2020.)

JASON STATHAM: 13 milijuna USD, "Hobbs & Shaw"/Universal

6. BRAD PITT - 10 milijuna USD, Once Upon a Time in Hollywood/Sony (26. srpnja 2019.)

GAL GADOT - 10 milijuna USD, Wonder Woman 1984/Warner Bros. (5. lipnja 2020.)

LEONARDO DI CAPRIO - 10 milijuna USD, Once Upon a Time in Hollywood/Sony (26. srpnja 2019.)

7. MARGOT ROBBIE - 9 do 10 milijuna USD, Birds of prey/Warner Bros. (7. veljače 2020.)

8. IDRIS ELBA - 8 milijuna USD, Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw/Universal (2. kolovoza 2019.)

BEN AFFLECK - 8 milijuna USD, Triple Frontier/Netflix (15. ožujka 2019.)

9. KRISTEN STEWART - 7 milijuna USD, Charlie's Angels/Sony (15. studenoga 2019.)

10. MARTIN LAWRENCE - 6 milijuna USD, Bad Boys For Life/Sony (17. siječnja 2020.)

11. JOAQUIN PHOENIX - 4,5 milijuna USD, Joker/Warner Bros. (4. listopada 2019.)

12. JESSICA CHASTAIN - 2,5 milijuna USD, IT: Chapter 2/Warner Bros. (6. rujna 2019.)