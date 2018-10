Ovo je razlog zbog kojeg je princeza Diana u javnosti uvijek hodala spuštene glave

Kada se udala za princa Charlesa, Diana Spencer imala je tek 20 godina, a godinama kasnije često je govorila o svim poteškoćama kroz koje je prolazila kao novopečena članica kraljevske obitelji

Nakon udaje za princa Charlesa, Diana Spencer preko noći postala je itekako zanimljiva javnosti, a svaki njezin korak gledao se pod povećalom. Svi su očekivali da će preko noći savladati i zapamtiti sva moguća kraljevska pravila te protokole, a upravo to bilo joj je iznimno teško i stvaralo teret.

Kada se danas pogledaju neke njezine fotografije iz ranijih dana, vidljivo je kako je u javnosti, na većini njih, glavu lagano naginjala naprijed. Zašto je to radila, Diana je otkrila u intervjuu koji je dala Andrewu Mortonu. I u knjizi 'Diana: Her True Story - In Her Own Words' objasnila je sve.