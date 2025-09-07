Ovih dana svi bruje o filmu teškom 120 milijuna dolara, jednom od najskupljih Netflixovih projekata

Guillermo del Toro, hvaljeni meksički redatelj koji potpisuje filmove kao što su 'Panov labirint', 'Oblik vode', 'Cronos', ili 'Vražja kralježnica', spomenimo samo neke u njegovoj bogatoj filmografiji, izazvao je ogromno zanimanje svojom verzijom o jednom od najpoznatijih čudovišta, Frankensteinu

Glavne je uloge dao mladoj glumačkoj zvijezdi u usponu, 28-godišnjem Australcu Jacobu Elordiju i Oscaru Isaacu, iskusnom glumcu, kojeg filmska publika zna i iz ZF hitova 'Dina' i 'Ratovi zvijezda'.

U ovoj adaptaciji klasičnog horor romana koji traje 149 minuta, Elordi je zastrašujuće stvorenje u velikoj svađi sa svojim stvoriteljem, Victorom Frankensteinom (glumi ga Oscar Isaac). Frankenstein je vrhunski holivudski brend no trebala su tri desetljeća i nekoliko lažnih početaka da se ova zvijer oživi. 'Predstavljao sam ga svugdje', prisjeća se del Toro. Objavljen 1818. godine, roman Mary Shelley 'Frankenstein' ili 'Moderni Prometej' prikazuje znanstvenika koji doživljava tragične posljedice igranja Boga. Victor, stvoritelj čudovišta je predstavljen kao boemska mješavina rock zvijezda koja nosi šešir širokog oboda i dugi baršunasti kaput. Victorov laboratorij, koji se u del Torovom filmu nalazi u napuštenom vodotornju opremljenom gigantskim staklenim stupovima koji mijenjaju boju od smaragdno zelene do rubin crvene dok kroz njih pulsira struja, stadionska je pozornica koja izumitelju omogućuje da se šepuri i ponosno paradira dok stvara novi oblik života.

'Više sam ga vidio kao umjetnika nego kao znanstvenika. Gledao sam video Princea kako ide na Super Bowl 2007. na probu. I praktički sam mu ukrao hod dok se penje na pozornicu s rukama iza leđa'. Baš u skladu s interpretacijom tog filmskog lika na temu rock zvijezde, del Torove upute sastojale su se od toga da Isaacu kaže: 'Daj mi još Micka Jaggera'. Jacob Elordi u novom Netflixovom spektaklu 'Frankenstein' doista nije prepoznatljiv. Nema tu više zavodnika iz serije Euphoria ili elegantnog aristokrata iz Saltburna. U režiji Guillerma del Tora, on je golem stvor, čije tijelo čine dijelovi sakupljeni s različitih leševa, a njegova koža gotovo je prozirna. Elordi je za transformaciju u ovo šokantno biće znao provesti i do deset sati u stolici za šminku prije nego što bi ušao na setove u Torontu i Škotskoj.

'Kostim je slojevit kao život sam. Kad se stvori, gotovo je gol, s prsima izloženima pogledima i ponosno podignutom glavom. Kako osjeća bol, baš kao i svi mi kad odrastamo, počinje se pogrbljivati i zatvarati u sebe', rekao je glumac u intervjuu za Variety. 'Njegova interpretacija stvorenja nije samo fizička; kretnje su mu inspirirane japanskim buto plesom, a glas koji koristi dijelom podsjeća na mongolsko grkljanje, dajući biću gotovo nadnaravan, ali i ljudski izražajan ton. Jedan od najskupljih Netflixovih projekata Njegov kreativni vodič bio je Guillermo del Toro, koji se projektu posvetio gotovo tri desetljeća. 'Frankenstein je bio moj vlastiti Mount Everest' priznao je redatelj. Film sa budžetom od 120 milijuna dolara jedan je od najskupljih Netflixovih projekata, a sniman je gotovo isključivo na stvarnim setovima, u skladu s del Torovim uvjerenjem da digitalni efekti ne mogu zamijeniti pravu filmsku majstoriju. Za laboratorij Victora Frankensteina napravljena je posebna lokacija – napušteni vodotoranj. Del Torov film, koji rekonfigurira bitne elemente priče Mary Shelley u nešto potpuno originalno, prvenstveno se bavi psihološkom štetom koju roditelji mogu nanijeti svojoj djeci. Njegov Victor je proizvod razmažene majke (Mia Goth), koja umire mlada i ostavlja ga emocionalno nesposobnom, i dominantnom ocu (Charles Dance), koji ga oblikuje u briljantnog, ali nepažljivog izumitelja. Victorova tragična mana je što umjesto da uči iz svog nasilnog odgoja, on se prema stvorenju odnosi kao prema neželjenom djetetu.

Nakon što je Andrew Garfield morao odustati od uloge Frankensteina zbog problema u rasporedu, samo devet tjedana prije početka snimanja Elordi je preuzeo ulogu. 'Bilo je to kao da dobijete ponudu iz snova, ali s pritiskom. Nije bilo vremena za greške', prisjeća se glumac. Snažno je povezan sa svojim likom koji, iako je čudovište, ima oči ispunjene ljudskošću, a upravo zbog toga ga je del Toro i izabrao. Film je daleko od standardnog horora. Del Toro ga opisuje kao složenu biografiju junaka i njihove boli, gdje su ljudi pravi monstrumi, a čudovište njihova žrtva. 'Nije to priča o znanosti koja je otišla predaleko, već o ljudskom duhu, o praštanju i potrebama da jedni druge slušamo', kaže redatelj. Radnja prati Victora kao zanesenog, ali emocionalno ranjivog znanstvenika odraslog u disfunkcionalnoj obitelji, što oblikuje njegovu osobnost i njegove postupke. Majka mu umire mlada, a otac ga tlači, što utječe i na njegov odnos prema stvorenju koje smatra neželjenim djetetom.

