Ovih 15 stvari Meghan Markle više neće smjeti raditi nakon udaje

Život američke glumice Meghan Markle nakon vjenčanja, koje je zakazano za 19. svibnja ove godine, okrenut će se naglavačke. Kad lijepa crnka i službeno postane članica britanske kraljevske obitelji, od nekih će se stvari morati zauvijek oprostiti

Nijedan član kraljevske obitelji nikada ne odlazi nikamo bez pratnje ili osiguranja. Takvo će pravilo uskoro morati poštovati i lijepa Amerikanka koja je do sada samostalno obavljala većinu svojih obveza.

Članovima kraljevske obitelji nije dozvoljeno dijeliti autograme obožavateljima zbog straha da bi se njihov potpis mogao krivotvoriti ili iskoristiti protiv kraljevstva. Iako je kao slavna glumica do sada navikla dijeliti autograme, samim zarukama i to joj postaje nedostupno.

Baš kako to rade princ William, vojvotkinja Kate Middleton i princ Harry, tako će i Meghan na društvenim mrežama biti dostupna tek na službenim profilima kraljevske obitelji i to pod nazivom Kensingtonska palača, a na kojima se objavljuju sve aktualnosti vezane za monarhiju. Javnost je upravo preko njih saznala za njihove zaruke, kao i datum vjenčanja.

Iako je na službenim zaručničkim fotografijama nosila dugačku haljinu s dramatičnim završetkom od tila i izvezenim zlatnim nitima u obliku listova na prozirnoj tkanini australske modne kuće Ralph & Russo, izvjesno je da je to njezino posljednje pojavljivanje u ovakvom modnom izdanju. Osim toga, nije uobičajeno da članice kraljevske obitelji izlaze u javnost bez prozirnih najlonka, što je Meghan također prekršila na dan objave svojih zaruka.

Kao velika ljubiteljica mode, koja je nekad vodila lifestyle blog na kojem je dijelila modne savjete obožavateljima, Meghan je s godinama mijenjala stilove. Nekad se u njezinom stajlingu znala naći i velika ženska torba, koja je vrlo praktična jer u nju stane mnogo stvari. No to joj ulaskom u kraljevsku obitelji više neće biti dozvoljeno. Moći će nositi tek ručne torbice koje odišu ženstvenošću i svakom outfitu daju dozu elegancije.

Ovo pravilo navodno se treba poštovati samo kad je kraljica u blizini. 'Kraljica Elizabeta nije obožavateljica cipela na punu petu. Zaista ih ne voli i to znaju sve članice kraljevske obitelji', rekao je izvor blizak kraljevskoj obitelji za Vanity Fair prije dvije godine. No tog se pravila ne drži vojvotkinja Kate Middleton jer ih obožava.

12. Ne smije na tjedan mode

Ova 36-godišnjakinja do sada je bila rado viđen gost na mnogim modnim revijama, no to je za nju sada završeno poglavlje.