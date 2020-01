Otkrivena dobro skrivana tajna: Nakon blizanaca, u obitelj Ane Kurnjikove i Enriquea Iglesiasa stiže nova beba

Kada su 2017. godine sa svijetom podijelili kako su postali roditelji blizanaca Nicholasa i Lucy, malo je reći da su svi ostali u šoku, osobito jer nitko nije imao pojma da je nekadašnja teniska zvijezda uopće u drugom stanju. Možda bi i sada sve prošlo u tajnosti da je paparazzi nisu snimili na brodu u Miamiju, gdje je ispod trenirke provirivao poveći trudnički trbuščić

Trudnoća nekadašnje teniske zvijezde prošla je 'ispod radara', tako da su svi ostali u šoku kada je objavljeno da je rodila. Tada su postojala i nagađanja kako je blizance rodila surogat majka, no Kurnjikova je to demantirala objavivši tada fotografiju s trudničkim trbuhom.

Možda bi i sada sve prošlo tako, da je paparazzi nisu snimili, zajedno s latino pjevačem, na brodu u Miamiju, gdje je ispod trenirke pokušala sakriti već poveći trudnički trbuščić, no to joj nije uspjelo. Malo je reći da su se nastale fotografije proširile 'brzinom munje' Internetom, a sada svi s nestrpljenjem iščekuju da i slavni par to potvrdi.