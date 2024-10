Otkud mu pravo? Bivši menadžer Michaela Schumachera javno napao njegovu kćer

A upravo to vjenčanje unijelo je nemir kod pojedinaca, koji su svojedobno bili bliski obitelji Schumacher. Najglasniji među njima je 82-godišnji Willi Weber, bivši menadžer Michaela Schumachera, koji je očito razočaran time što nije bio pozvan na vjenčanje, iako je s obitelji bio u trenucima najvećih Schumacherovih uspjeha.

Njega je posebno zasmetala činjenica da se Gina odrekla slavnog prezimena i uzela ono svog supruga Iaina Bethkea. To se otkrilo zahvaljujući društvenim mrežama, odnosno Facebooku.

'Zašto bi itko odbacio takvo veliko ime? Jednostavno ne razumijem! Odreći se svog prezimena samo tako. To je brend i poveznica je s njezinim ocem. Ja to ne bi napravio. Ipak, to je njezina odluka! Ovo je moje mišljenje', upitao se Weber.

Inače, Gina se na posljednjem konjičkom natjecanju predstavila kao Gina Schumacher Bethke.