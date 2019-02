Otkriveni do sada nepoznati detalji o princezi Diani i njezinu odnosu s ostalim članovima obitelji

Na britanskom Channelu 5 danas će krenuti s emitiranjem serijal 'Paxman on the Queen's Children', u kojem novinar Jeremy Paxman, kroz dvije epizode, istražuje živote članova kraljevske obitelji - Charlesa, Anne, Andrewa i Edwarda - no uz njihove, dotiče se života onih s kojima su bili u braku, uključujući princezu Dianu

Upravo dijelovi posvećeni omiljenoj britanskoj princezi ponovno su izazvali zanimanje javnosti uoči prikazivanja dokumentarnog serijala jer novinar Jeremy Paxman u njima tvrdi kako se Diana nije slagala sa svojom šogoricom, princezom Anne.

'Sjećam se da je Diana znala govoriti: 'Ako Anne bude tamo, ja neću' jer ju je ona često znala poklopiti riječima', rekao je Jeremy Paxman, pojašnjavajući kako je Diana u potpunosti zasjenila princezu Anne. I dok je Anne pandemiju AIDS-a pokušala predstaviti kao 'vlastiti cilj', Diana je bila ta koja je neumorno obilazila oboljele i rukovala se s njima, a sve kako bi smanjila stigmu vezanu uz tu bolest.

'Princezi Anne nije se nikako svidjelo to što je Diana tako shvaćala svoje obveze ili kako je koristila kamere i medije da bi se promovirala. Anne je imala puno tradicionalniji pristup monarhiji, kao i kraljevskim dužnostima.'

I dok se s princezom Anne nije slagala, s nekima je imala bolji odnos, primjerice s princem Andrewom, s kojim prijateljstvo seže još u doba kada su bili djeca i igrali se na imanju Sandringham. Koliko su bili povezani, govori i podatak da dok je Andrew bio u vojsci na Falklandskim otocima, upravo ga je Diana u pismima redovito obavještavala o novostima u obitelji.