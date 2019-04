Otkrivamo tko je zgodna Sabrina, djevojka koja je uspjela osvojiti najseksi muškarca na svijetu

Bivšoj misici, modelu i glumici pošlo je za rukom ono o čemu su maštale brojne dame. Pred oltar je, unatoč njegovoj izjavi da se više neće ženiti, odvela najseksi muškarca svijeta, glumca i DJ-a Idrisa Elbu. Evo što znamo o samozatajnoj 29-godišnjakinji

Njezino ime je Sabrina Dhowre , rođena je u New Yorku , a u većini članaka koji su dostupni o njoj spominje se da je podrijetlom iz Somalije. Iako je već nekoliko godina prisutna u javnosti, o samozatajnoj 29-godišnjakinji malo toga je poznato. Ono zbog čega je trenutno u središtu pozornosti vjenčanje je s glumcem Idrisom Elbom, prošli tjedan održano u Marakešu.

Ova ljepotica odrasla je u Kanadi, u kojoj je 2014. osvojila prestižnu titulu Miss Vancouvera, a suce je navodno osvojila svojim šarmom i opuštenošću. Titula joj je nakon toga pomogla u karijeri modela, koju je nastavila u New Yorku, a onda je u ožujku 2017. uslijedio njezin sudbonosni susret s današnjim suprugom. Elba je tada iza sebe već imao dva propala braka, nekoliko neuspješnih ljubavnih veza te kćer i sina s dvije različite žene. Novi brak nije mu bio u planu i to je jasno dao do znanja.