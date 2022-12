Massimu je djetinjstvo bilo obilježeno tragedijom, živio je za glazbu, ludo volio svoju Eni i kći Mirnu, a prije smrti rekao je da prezire godine i starenje

U 60. godini života zauvijek je zaspao jedan od ponajboljih glazbenika Hrvatske i regije, a svojim je odlaskom zavio u tugu svoju obitelj, prijatelje, suradnike i sve koji su uz njegovu glazbu slavili, 'otvarali' vjenčanja, plakali, smijali se, uživali. Obožavale su ga sve generacije, a kolege nazivale Grofom

Roditelji jednog od najnagrađivanijih hrvatskih glazbenika, kantautora i pop-rock izvođača Massima Savića upoznali su se u bolnici Rebro prije operacije njegovog oca koji je izgubio vid tijekom bombardiranja na Visu. 'On bio pacijent, a ona je došla u bolnicu u posjet svom bratu. Mislili su da je neće preživjeti. 'Uz vrlo jaku dioptriju progledao je i rekao mojoj majci: 'Mogu li ja vas posjetiti kada progledam pa da se vjenčamo?' Krajem 1961. godine mami je stigao telegram da joj on stiže i to je bilo to. Vjenčali su se a kasnije sam se rodio i ja, ispričao je pjevač svojedobno za Pink TV.

Obiteljsku idilu je prekinula očeva bolest. Dijagnosticirali su mu leukemiju. Massimo je ispričao da neko vrijeme nisu znali gdje je, a kasnije su otkrili da živi s nekom ženom, koja također umire od raka. 'Strašno ga je pogodila ta bolest, mene također. Svaki put za moj rođendan slao mi je poklone limuzinom. Mnogo mu toga nisam stigao kazati. Umro je kad sam imao šest godina, tako da sam tek kasnije od njegovih prijatelja saznao sve o njemu', prisjetio se Massimo. Djetinjstvo je provodio kod bake i djeda u Aversi pored Napulja i Milanu. Kazao je da je Italija njegova druga država te da čak ima pravo na talijansko državljanstvo koje nije uzeo. Zatim je s majkom putovao u Australiju i to brodom, a ondje je završio dva razreda osnovne škole. Bio je odličan učenik. Najviše su ga zanimali povijest, hrvatski jezik, fizika i matematika. Pjevao je u zboru iz kojeg je doslovno batinama bio izbačen s nastave, 'zato što je hodao s kćeri od profesora glazbenog'. U srednjoj školi je s društvom često odlazio u šume gdje su sjekli stabla i gradili kuće gdje su se sastajali (zvali su ih kapane). U to vrijeme mu je želja bila imati cross motor i voziti ga po puteljcima Istre.

No kasnije je upao ju loše društvo te ga je 'sreća spasila' odlaska u popravni dom zbog sudjelovanja u pokušaju pljačke supermarketa. Zahvaljujući socijalnom radniku Massimo je uspio izaći na pravi put te školujući se i radeći preko đačkog servisa kupuje svoju prvu električnu gitaru. Tada je započeo svoj put u svijetu glazbe. Zajedno s gitaristom Vedranom Čupićem, bubnjarem Brankom Terzićem, klavijaturistom Tonijem Ostojićem i basistom Emilom Krnjićem osnovao je bend Dorian Gray. Teško je ži­vio u to vrije­me. On i bu­bnjar dije­li­li su je­dnu so­bu, a nisu ima­li do­volj­no da pla­te so­bu ne­go su cije­pa­li dr­va staroj gospo­đi. Ko­pao je vr­to­ve po Za­gre­bu ne bi li od go­spo­đa do­bio odje­ću od nji­ho­vih mr­tvih supruga, ko­je je ka­sni­je pre­kro­jio da bi na po­zor­ni­ci izgle­dao ele­gan­tno, otkrio je svojedobno Massimo. Bio je dio Kugla glumišta, grupe umjetnika koja se bavila visokoalternativnim kazalištem, a dijelili su prostoriju u SC-u za probe.

S bendom Dorian Gray je 1983. objavio album 'Sjaj u tami', a istoimena pjesma (fenomenalni prepjev grupe Walker Brothers) je postala svevremenski hit. Dvije godine kasnije objavljen je i drugi album 'Za tvoje oči'. Tih godina, Johnny Štulić i Goran Bregović su mu nudili suradnju. Johnny je htio biti producent prvog albuma Doriana Graya i čim se vratio iz Amerike, natuknuo je to Siniši Škarici, tadašnjem glavnom uredniku u Jugotonu. 'Mislim da je u SKUC-u gledao moj bend. Tad je čak izjavio da je po cijeloj Americi tražio nešto što je tu, u Zagrebu. U sljedećih nekoliko dana stigao je poziv od Škarice, koji mi je rekao da Štulić želi biti naš producent za naš prvi album 'Sjaj u tami'. A 'Sjaja u tami' još nema, nije ni postojao. Bregović je, kad je Alen Islamović izašao iz Bijelog Dugmeta, tražio je supstituta pjevača. Jednostavno se nismo našli. Ja sam trebao biti taj koji će pjevati kao momci prije mene, postati njihov 'copy paste' i onda idemo dalje. Iako, Bregović je imao dosta čistu ideju, nas dvojica s gitarama naprijed, nešto kao Stonesi. Dobra ideja, ali nisam se napalio na to pa je ostalo visjeti u zraku', ispričao je za 24sata. Dodao je da mu je žao zbog te propuštene prilike i da su ostvarili suradnju sigurno bi ostavili trag.

Inače, osamdesete je smatrao najkreativnijim godinama ne samo u našoj već i u svjetskoj glazbi. Poznato je da je prijeteljevao i radio sa EKV-om jedan album i bio nerazdvojan s pokojnim Čavkom iz Električnog orgazma te s Jurom Stublićem i grupom Film. Nema tko o njemu nije pričao u superlativima kad je riječ o kolegama sa scene, a tako je ostalo sve do zadnjeg dana. Dorian Gray se raspao 1986. godine. Članovi benda u Švedskoj su potrošili dva i pol puta više dana snimanja od onog što je njihova izdavačka kuća Jugoton bila spremna platiti. Tražili su da ostatak potrošenih sati plate iz svog džepa, a u to doba je menadžer Marijan Crnarić dogovorio 42 koncerta po bivšoj državi, koje je bend odradio tek za dnevnice (ostatkom zarade su morali pokriti dug Jugotonu). Raspali su se zbog besparice i međusobnih optuživanja.

Massimo je zatim krenuo u solističke vode. Kad je 1986. upoznao Zrinka Tutića nastale su njegove najpoznatije pjesme, a s njim objavljuje četiri albuma. S pjesmom 'Stranac u noći' potpuno je osvojio regiju, a bila je tu i pjesma 'Benzina'. 'Uđem u klub i jasno, kao ošinut gromom, vidim toliko lijepu djevojku, ono da te zaboli pleksus. Okrenem se oko sebe i vidim deset momaka s istim čeznutljivim očima. Svi joj pružaju neku ružu, a ona to stavlja u vazu u kojoj je valjda 500 ruža. Kad se prodaju sve ona to vrati ljudima koji to opet prodaju. Dakle, totalno eksploatiranje muške naivnosti. Vraćam se u Hrvatsku i na sastanku Nikša Bratoš kaže – Mi nemamo hit, ja skočim i kažem – Ti si moja benzina', otkrio je ranije Massimo na Top radiju početak priče oko pjesme koja je nastala 90-ih. U vrijeme ekspanzije hrvatskog dancea, 1998. je otkazao suradnju Tutiću, a mnogo godina kasnije rekao je da je 'zdravljem platio suradnju s njim'. Pet godina poslije, pjevač je objavio novi album 'Massimo'. Uzlazna putanja karijere počela je 2002., kad je potpisao ugovor s Aquarius Recordsom koji mu objavio album 'Vještina'. 2013. godinu posvetio je obljetnici 30 godina karijere, a koncert karijere održao je u Areni Zagreb 5. prosinca ove godine. Više puta nagrađen je i Porinom.

Nezaboravni su i njegovi nastupi kao mentora, odnosno člana žirija u pjevačkim show programima. Prvi put je to napravio 2015. kada je bio član žirija u RTL-ovom X Factoru. Dvije godine kasnije Massimo je još jednom sjeo u žiri stolicu na RTL-u, no ovaj puta u Zvijezdama, a 2019. godine je postao jedan od mentora na hrvatskoj verziji svjetski poznatog projekta 'The Voice'. Massimo je snimio više dueta, a posebno je volio one s Nenom Belanom i grupom Meritas. Govorio je da je raspored pjesama po njemu jedna od tajni uspješnih koncerata. Poručivao je da treba imati 'otvoreni stav prema životu te da se svi možemo zaštititi od svega što se događa u društvu ako malo pametnije postavimo taj mali krug velikih ljudi'. Znao je oplesti po kolegama i reći da je 'u njegovoj profesiji strašno puno idiota, samoljubivih idiota koji samo gledaju gdje će se pojaviti u novinama'. Znao se jako nervirati čitajući novine ili vijesti, a nepravda i neznanje su ga, kazao je jednom, znali doslovno izbaciti iz takta.