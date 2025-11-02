Otac je oklijevao, a sin presudio: Princ William srušio strica u tišini i pokazao tko zapravo vlada

Prema navodima iz Buckinghamske palače, upravo je princ William bio mozak iza operacije koja je dovela do konačnog pada njegova ujaka – princa Andrewa

U samo dva tjedna, princ William je učinio ono što kralj Charles nije uspio u tri godine: stricu Andrewu oduzeo mu je titule i poslao ga iz raskošnog doma na imanju Windsor. U pozadini svega, prema britanskim medijima, krije se borba za moć, ali i pokušaj spašavanja moralnog kredibiliteta monarhije.

William preuzima uzde dok otac slabi Otkako je kralj Charles III. prošle godine objavio da boluje od neizlječive bolesti, u britanskim se dvorima sve češće govori o neformalnom prijenosu moći na princa od Walesa. Iako Buckinghamska palača javno umanjuje ozbiljnost kraljeva stanja, iza kulisa se, tvrde izvori za Daily Beast, događa suptilna smjena generacija. 'Charles pokušava riješiti problem s Andrewom već tri godine, ali bez uspjeha. William je to napravio u dva tjedna. On je sada kralj u svemu osim po imenu', izjavio je jedan izvor blizak palači. Ova 'tiha revolucija' pokazuje koliko se odnosi unutar kraljevske obitelji mijenjaju. Dok je Charles poznat po opreznom i sporom pristupu, William je odlučniji, hladniji i, čini se, spreman povući poteze koje njegov otac nije imao hrabrosti provesti.

Polovično rješenje razljutilo Williama Princ Andrew, kraljev brat i bivši vojvoda od Yorka, godinama je bio trn u oku monarhije. Njegova povezanost s pokojnim američkim milijarderom i seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom ozbiljno je narušila ugled obitelji, a pokušaji rehabilitacije pokazali su se kao potpuni fijasko. Nakon smrti kraljice Elizabete II., Charles je pokušao pomiriti obitelj i dati Andrewu drugu šansu, no taj je potez izazvao ogorčenje javnosti. Kad su britanski mediji u listopadu prošle godine objavili da Andrew gubi titulu vojvode, ali zadržava status princa i raskošnu rezidenciju Royal Lodge, mnogi su smatrali da je riječ o polovičnom rješenju. William je, kažu izvori, bio ogorčen. Smatrao je da takav kompromis samo produbljuje krizu povjerenja javnosti u monarhiju. Dva tjedna kasnije, odluka je promijenjena, Andrew je izgubio sve titule i mora napustiti Royal Lodge. Kraljev fijasko i Williamova intervencija Palača je službeno priopćila da odluku potpisuje kralj Charles, no iza kulisa mnogi tvrde da je sve režirao William. Očev pokušaj da se prikaže kao odlučan monarh bio je, smatraju analitičari, tek pokušaj spašavanja obraza.

Princ William i Kate Middleton

'Ovo nije bila pobjeda kralja Charlesa, nego priznanje da je izgubio kontrolu nad situacijom', rekao je bivši dvorski savjetnik za britanski The Royalist. Dodaje i da je kralj, iscrpljen borbom s bratom i padom popularnosti monarhije, konačno popustio pred sinovljevom odlučnošću. Stric bez krune, ali ne i bez povlastica Andrew će sada živjeti u manjoj kući na kraljevskom imanju Sandringham, a i dalje će primati izdašnu mirovinu. Palača tvrdi da mu se time želi omogućiti 'miran život izvan javnosti', no mnogi to smatraju pokušajem da se skandal gurne pod tepih. 'Ovo je samo kozmetička promjena. Andrew možda više nije princ, ali i dalje uživa u privilegijama koje obični građani mogu samo sanjati', ističe jedan britanski komentator. William, međutim, dobro razumije da je imidž monarhije krhka stvar. Nakon godina pritiska zbog Andrewovih afera, ali i sukoba s princom Harryjem, nasljednik prijestolja želi pokazati da zna povući jasnu crtu.

Kralj Charles i kraljica Camilla u posjetu papi Lavu

Kako se monarhija pokušava spasiti od sama sebe Britanska monarhija već desetljećima balansira između tradicije i suvremenosti, ali skandal s Andrewom pokazao je koliko je taj balans težak. Povezanost s Epsteinom, optužbe žrtava, nedostatak transparentnosti i pokušaji zataškavanja ozbiljno su uzdrmali povjerenje javnosti. Iako je Andrew 2022. nagodio slučaj s Virginijo, Giuffre, koja ga je optužila za seksualno zlostavljanje dok je bila maloljetna, nikada nije pravno odgovarao. Pitanja o njegovom ponašanju dok je služio kao trgovinski izaslanik, o financiranju njegove raskošne rezidencije i o njegovoj stvarnoj ulozi u kraljevskim poslovima – i dalje su otvorena. 'Sve dok se ti problemi ne riješe transparentno, skandal će se vraćati. Promjena imena neće izbrisati prošlost', upozorava jedan povjesničar s londonskog King’s Collegea.