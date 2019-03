Osvojite ulaznice za drugo izdanje zagrebačkog festivala pod otvorenim nebom u dvorištu The Garden Brewaryja

Drugo izdanje A Weekend Block Partyja dovodi dub, hip-hop, house i soul velikane na zagrebački Žitnjak. Dub i hip-hop legende Zion Train, Skratch Bastid i house legenda Tensnake dolaze u Zagreb

Nakon odličnog prošlogodišnjeg debija, novo izdanje u suradnji The Gardena i Pozitivnog ritma trajat će jedan dan više, te najaviti proljeće uz provjerenu formulu žanrovsko različitih nastupa. Četiri dana A Weekend Block Partyja predstavit će odličnu glazbenu postavu koja se sastoji od međunarodno cijenjenih, kao i lokalnih izvođača, a sve to u kombinaciji s odličnom craft pivom i hranom, dućanom ploča i merchandisea, u maniri prave kvartovske zabave u dvorištu pivovare.

Drugi dan, petak, obilježit će hip hop žanr i trenutno od jedan od njegovih najvećih majstora na gramofonima - kanadski Skratch Bastid. Raznovrstan i opušten u različitim stilovima - hip hop, funk, disco, club, rock, stiže iz Toronta rasplesati A Weekend Block Party. Za njega će publiku zagrijati domaće hip hop poslanstvo Frx, Phat Phillie, Soul Bader i Sinke Fresh.

Subotnju house večer režira Tensnake koji dolazi live u dvorište pivovare. Od 2006. izdaje glazbu za vlastitu i prijateljske etikete, dobivajući hvalospjeve od glazbenih znalaca i kolekcionara, a njegov EP In The End (I Want You To Cry) iz 2009. završio je na prvom mjestu djhistory.com. Iduće godine je singl Coma Cat postao zarazni megahit koji je zavladao plesnim podijima i radijskim postajama diljem svijeta, a Tensnakea nazivaju pionirom i izrazito preciznim kreatorom moderne plesne glazbe.

Od ostalih imena tu su M.I.L.E. koji slovi za kultno ime zagrebačke scene, kao i rezident Mastersa i rado viđeno ime u pivovari LukadeLux, te Big Danny Kane, sve češći zagrebački gost koji jamči ples uz funk i disco selekciju.