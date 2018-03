Ornela Vištica požalila se na nešto što je već dulje vrijeme istinski muči

Pitanja o mom privatnom zivotu odavno su mi postala smiješna. A i pisanja 😂 ... skoncentrirana na svoj posao...Radije bih govorila o ljudima koji žive na rubu egzistencije, o djeci koja odrastaju u raznoraznim neuvjetima za zivot, o drogi koja se poput korova uvukla u svijet...i raznoraznim ovisnostima... Kako razumjeti i kako pomoci... Ponekad nije dovoljno napisati zelju na crvenom papiru kao na slici u #zidovskommuzeju u Berlinu...😉

