Ornela Vištica pokazala koliko voli grad koji smatra svojim drugim domom

Ako je istina da se dva puta ne može zakoračiti u istu rijeku, onda je istina da se dva puta ne može proći istom Ilicom. Ona je uvijek nova i teče iako nije rijeka, nastala je u vijugavom koritu potoka i nekoliko puta dnevno nabuja ljudima toliko da se prelije prema jugu preko Cvjetnog trga i ulica s imenima preporoditelja, pjesnika i urotnika. Noću presuši pod mjesečinom. ✨ . . . #zagreb #ilica #croatia🇭🇷 #love #live #dothingsdifferently